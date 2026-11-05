Tìm hiểu cơ hội hợp tác tại Nhà máy sản xuất và chế biến quế hữu cơ Bảo Thắng

Đoàn công tác tham quan Nhà máy sản xuất và chế biến quế hữu cơ Bảo Thắng.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Lào Cai năm 2026, nhằm giúp các đại biểu, doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm hiểu thực tế vùng nguyên liệu, mô hình tổ chức sản xuất, sơ chế, chế biến và khả năng liên kết tiêu thụ nông sản của địa phương. Qua đó, tạo cơ hội trao đổi kinh nghiệm, kết nối hợp tác, thúc đẩy thu hút đầu tư lĩnh vực nông nghiệp của Lào Cai.

Đại diện nhà máy giới thiệu quy trình và dây chuyền sản xuất các sản phẩm từ quế.

Nhà máy sản xuất và chế biến quế hữu cơ Bảo Thắng có tổng vốn đầu tư hơn 411,6 tỷ đồng, diện tích xây dựng 9,86 ha, được định hướng trở thành trung tâm chế biến sâu, nâng cao năng lực sản xuất và đa dạng hóa sản phẩm từ quế, hồi và nguyên liệu tự nhiên.

Nhà máy được đầu tư hệ thống công nghệ chế biến hiện đại, từ xử lý nguyên liệu, chưng cất tinh dầu đến chiết xuất, phân đoạn và chuẩn hóa hoạt chất. Theo thiết kế, công suất chế biến đạt 10.000 tấn gia vị hữu cơ/năm, năng lực sản xuất tinh dầu khoảng 250 tấn/năm. Bên cạnh quế, nhà máy định hướng mở rộng chế biến hồi, gừng, nghệ, ớt, sả, tiêu và các loại gia vị khác.

Nhà máy chế biến sâu các sản phẩm quế hữu cơ, góp phần nâng cao giá trị cây quế.

Hệ thống công nghệ này cho phép chế biến nguyên liệu thành nhiều dòng sản phẩm như tinh dầu, cao chiết, tinh chất và các hợp chất tự nhiên, phục vụ ngành thực phẩm, đồ uống, hương liệu, mỹ phẩm và chăm sóc sức khỏe; góp phần nâng cao giá trị gia tăng của nông sản, mở rộng khả năng tham gia chuỗi cung ứng quốc tế.

Các đại biểu tham quan dây chuyền sản xuất các sản phẩm quế hữu cơ.

Hiện tỉnh Lào Cai có hơn 147.500 ha quế, trong đó diện tích tập trung, chuyên canh khoảng 97.000 ha; diện tích được cấp chứng nhận hữu cơ hơn 24.000 ha. Sản lượng vỏ quế khô hằng năm đạt hơn 45.000 tấn, tinh dầu quế khoảng 1.000 tấn. Cây quế là nguồn sinh kế quan trọng, tạo thu nhập cho hàng chục nghìn hộ dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi tham quan, các đại biểu và đại diện nhà máy đã trao đổi về tiềm năng phát triển vùng nguyên liệu, ứng dụng công nghệ chế biến sâu, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp, hợp tác xã tìm hiểu khả năng hợp tác, mở rộng thị trường, góp phần khai thác hiệu quả lợi thế nông nghiệp của các địa phương.