Tìm hiểu cơ hội du học tại Tuần lễ Giáo dục Vương quốc Anh

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Là một hoạt động trong Tuần lễ Giáo dục Vương quốc Anh 2026 (Study UK Education Week), Ngày hội mang chủ đề Future Ready - Sẵn sàng cho hành trình học tập và sự nghiệp tương lai. Chương trình có sự tham gia của đại diện các cơ sở giáo dục, chuyên gia nhân sự và cựu du học sinh.

Tại Ngày hội, đại diện các cơ sở giáo dục Vương quốc Anh sẽ giới thiệu các chương trình từ dự bị đại học, đại học đến sau đại học, cùng các chương trình cấp bằng tại Việt Nam (TNE). Đại diện Hội đồng Anh cung cấp thông tin về các tổ chức hỗ trợ du học như BUILA, UKVI và UCAS.

Đại diện Manpower Việt Nam chia sẻ về xu hướng tuyển dụng tại Anh và Việt Nam, những lĩnh vực có nhu cầu nhân lực và kỹ năng được nhà tuyển dụng đánh giá cao. Cựu du học sinh Anh cũng trao đổi kinh nghiệm học tập, phát triển nghề nghiệp và thông tin về các chương trình học bổng GREAT, Women in STEM, Chevening cùng học bổng của các trường đại học Anh.

Các hoạt động bên lề gồm Alumni Career Zone (người tham dự gặp gỡ cựu du học sinh để trao đổi về ngành học và nghề nghiệp); tư vấn thị thực du học; triển lãm ảnh From Study to Career về hành trình của cựu du học sinh Việt Nam; cùng các hoạt động trải nghiệm văn hóa Anh.

Dịp này, Hội đồng Anh lần đầu giới thiệu 2 cuốn cẩm nang dành tặng học sinh, sinh viên tham dự: Study UK Guidebook cung cấp thông tin về ngành học, chi phí và môi trường sống tại Anh. Student Learning and Career Paths tập hợp chia sẻ của chuyên gia, nhà tuyển dụng và cựu du học sinh trong các lĩnh vực kinh doanh, tài chính - ngân hàng, công nghệ, truyền thông và marketing.

Ngày hội Thông tin du học Vương quốc Anh 2026 diễn ra từ 14h đến 18h ngày 14/11 tại khách sạn InterContinental Hanoi Westlake (số 5 phố Từ Hoa, Hà Nội). Sự kiện miễn phí, người tham dự cần đăng ký trước để nhận email xác nhận.