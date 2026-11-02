Tìm hài cốt liệt sĩ trên cao nguyên Lâm Đồng

Đối với Trung tá Trần Xuân Hổ, Đội trưởng Đội K75, kỷ niệm không thể quên đối với anh khi thực hiện nhiệm vụ đầu tiên cất, bốc 12 ngôi mộ liệt sĩ tại thôn Hồng Chính (xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng). Trước nhiệm vụ mới, một câu hỏi đặt ra với cả đội là làm thế nào để từng phần việc được thực hiện đúng quy trình, chu đáo, trang nghiêm trước sự chứng kiến của nhân dân? Khi ấy, kinh nghiệm thực tiễn của cán bộ, chiến sĩ chưa có nhiều. Nhưng bằng lòng thành kính, sự cẩn trọng và tinh thần trách nhiệm, mọi người cùng động viên nhau từng bước thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ, chiến sĩ Đội K75 đã tiến hành chặt chẽ trong từng khâu, cẩn trọng, tỉ mỉ trong từng thao tác và đã hoàn thành nhiệm vụ trong sự tin tưởng, đồng thuận của người dân địa phương. “Ngày đầu hoàn thành tốt nhiệm vụ ý nghĩa, thiêng liêng ấy giúp chúng tôi vơi bớt lo lắng. Sau đó, toàn đội tổ chức rút kinh nghiệm, chia sẻ, truyền đạt cách làm cho nhau, nhất là những đồng chí chưa trực tiếp thực hiện để mọi người tự tin khi bước vào nhiệm vụ tiếp theo”, Trung tá Trần Xuân Hổ chia sẻ.

Đội K75 tổ chức khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Hoài Đức, tỉnh Lâm Đồng.

Từ những nguồn thông tin được xác minh, mỗi ngày cán bộ, chiến sĩ Đội K75 lại rong ruổi khắp các xã, phường để khảo sát, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ (HCLS). Tất cả đều hối hả mong sao sớm đưa các liệt sĩ trở về an táng tại quê nhà.

Ở xã Hàm Liêm (tỉnh Lâm Đồng), từ thông tin do nhân chứng cung cấp, một vị trí nghi có HCLS tại khu vực thôn Thuận Dân được xác định. Đối chiếu tư liệu, xác minh thông tin từ nhân chứng và khảo sát thực địa, các lực lượng thống nhất tổ chức tìm kiếm. Cuốc, xẻng và đôi bàn tay bộ đội bóc lần lượt từng lớp đất. Trên diện tích khoảng 18m², đất đá được đào chuyển từng lớp, độ sâu mỗi lúc một tăng. Sau khi đào, di chuyển khoảng 36m³ đất đá, ở độ sâu khoảng 2m, những dấu tích đầu tiên của HCLS dần xuất hiện. Sự xúc động hiện rõ trên những gương mặt sạm nắng. Sau hàng chục năm nằm sâu dưới lòng đất, HCLS đã được tìm thấy.

Binh nhất Nguyễn Văn Thắng, chiến sĩ Đội K75 tâm sự: “Những lúc mệt, anh em chỉ cần nghĩ rằng dưới lớp đất mình đang đào có thể là một liệt sĩ đã nằm lại hàng chục năm. Vì thế đồng đội lại động viên nhau cố gắng thực hiện. Được trực tiếp góp sức đưa các liệt sĩ trở về với gia đình là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm của thế hệ chúng tôi hôm nay”.

Với sự kiên trì, bền bỉ, Đội K75 đã tìm kiếm, quy tập được hàng chục HCLS. Nhưng hành trình ấy vẫn chưa dừng lại. Trên những cung đường nối cao nguyên với miền biển, chiếc xe chở cán bộ, chiến sĩ Đội K75 vẫn miệt mài lăn bánh mang theo lòng biết ơn đối với những người đã ngã xuống và lời hứa sẽ đi tìm, đưa các liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương.