Tìm giải pháp xây dựng mặt đường bền vững, chống chịu khí hậu biển đảo

Thiết kế cần tính toán đến các rủi ro

Ngày 28/10, Khoa Công trình và môi trường (Trường Đại học Giao thông vận tải) tổ chức tọa đàm khoa học "Thiết kế và xây dựng mặt đường bền vững cho các đảo và quần đảo Việt Nam".

Toàn cảnh tọa đàm.

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS Nguyễn Viết Thanh, Phó trưởng khoa Công trình và môi trường (trường Đại học Giao thông vận tải) nhấn mạnh, các công trình hạ tầng ven biển và biển đảo tại Việt Nam hiện chịu tác động rất lớn từ khí hậu biển cùng các hiện tượng biến đổi khí hậu ngày càng trầm trọng.

Với hệ thống hơn 3.000 hòn đảo đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và bảo đảm an ninh quốc phòng, cùng định hướng từ các nghị quyết của Bộ Chính trị về đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, việc nghiên cứu hạ tầng giao thông bền vững là yêu cầu cấp thiết.

Tọa đàm sẽ tập trung vào các tham luận chuyên sâu xoay quanh cấu tạo mặt đường khu vực biển đảo, dữ liệu khí hậu phục vụ thiết kế, bài học từ các dự án đã triển khai, cùng giải pháp nâng cao độ bền cho bê tông xi măng tại các công trình đường bộ và sân bay biển đảo.

PGS.TS Nguyễn Viết Thanh tin tưởng những góc nhìn đa chiều, luận cứ khoa học và phân tích thực tiễn tại tọa đàm sẽ đặt nền móng vững chắc, giúp hoàn thiện công tác thiết kế, thi công và nhân rộng các công nghệ hiện đại, góp phần xây dựng hạ tầng giao thông biển đảo bền vững trong tương lai.

PGS.TS Trần Nam Hưng, Học viện Kỹ thuật quân sự tại buổi tọa đàm.

Đề cập đến định hướng thiết kế kết cấu mặt đường bền vững cho khu vực biển, đảo Việt Nam, PGS.TS Trần Nam Hưng, Học viện Kỹ thuật quân sự nhấn mạnh vai trò đặc biệt của hạ tầng giao thông đối với đời sống dân cư, công tác hậu cần, y tế và các hoạt động cứu hộ, cứu nạn.

Do mạng lưới giao thông trên đảo thường thiếu tuyến thay thế, sự cố tại một tuyến đường, cảng biển hay đường cất hạ cánh có thể gây gián đoạn đáng kể các hoạt động thiết yếu.

Theo PGS.TS Trần Nam Hưng, công trình giao thông biển đảo phải đối mặt với nhiều tác động khắc nghiệt từ nắng nóng, bức xạ mặt trời, mưa lớn, bão, triều cường đến sóng tràn, nước biển và hơi muối.

Đặc điểm nền cát, nền san hô cùng sự biến động của mực nước ngầm theo thủy triều cũng làm gia tăng nguy cơ hư hỏng. Bên cạnh đó, điều kiện vận chuyển vật tư, thiết bị và tổ chức sửa chữa tại các đảo xa còn nhiều khó khăn.

Vì vậy, giải pháp thiết kế không thể chỉ dựa vào việc tăng chiều dày kết cấu hay nâng cường độ vật liệu, mà cần tính toán đồng bộ khả năng thoát nước, giảm áp lực nước và khí, chống xói lở nền, hạn chế ăn mòn và phục hồi công trình sau thiên tai.

Thúc đẩy giải pháp bền vững cho hạ tầng giao thông biển đảo

Trình bày tại tọa đàm, TS Nguyễn Văn Tường, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Carbon Việt Nam cho biết, Carboncor Asphalt (CA) là vật liệu làm mặt đường theo công nghệ rải nguội, sử dụng hệ nhũ tương bitum cải tiến kết hợp phụ gia gốc carbon.

TS Nguyễn Văn Tường, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Carbon Việt Nam.

Khác với bê tông nhựa nóng, vật liệu không cần gia nhiệt khi thi công, thành phẩm vật liệu được đóng gói hoặc vận chuyển dạng rời giúp cho việc cung ứng trở nên dễ dàng. Công tác thi công ngoài cơ giới hóa bằng máy móc thì vật liệu hoàn toàn có thể thực hiện thủ công tùy điều kiện công trường.

Theo TS Tường, vật liệu CA đã được triển khai trên tổng chiều dài khoảng 68km tại 11 địa danh biển đảo và ven biển. Các công trình tiêu biểu gồm đảo Ngọc Vừng, Cô Tô, Quan Lạn, Minh Châu, Cái Chiên (Quảng Ninh); Cồn Cỏ (Quảng Trị); Phú Quốc, Hòn Sơn, Nam Du, Phú Quý và khu vực Cần Giờ.

Về môi trường, công nghệ rải nguội được kỳ vọng góp phần giảm năng lượng sử dụng và phát thải so với phương pháp sử dụng thảm bê tông nhựa nóng chảy.

Các đại biểu trình bày tham luận tại tọa đàm.

Tại tọa đàm, các chuyên gia, nhà khoa học đã tập trung trao đổi về nhiều vấn đề chuyên môn như kết cấu mặt đường biển đảo, xây dựng cơ sở dữ liệu khí hậu phục vụ công tác thiết kế, phân cấp vật liệu mặt đường bền vững cho các đảo xa và giải pháp thiết kế độ bền bê tông xi măng trong điều kiện môi trường biển.

Các ý kiến tại tọa đàm đã góp phần làm rõ những yêu cầu về kỹ thuật, vật liệu và dữ liệu đầu vào trong thiết kế, xây dựng mặt đường khu vực biển đảo.

Trên cơ sở đó, việc tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện tiêu chuẩn kỹ thuật, lựa chọn vật liệu phù hợp với điều kiện khí hậu, môi trường biển và đặc thù khai thác được xem là hướng đi quan trọng.

Đây cũng là cơ sở để thúc đẩy ứng dụng các giải pháp công nghệ bền vững, nâng cao tuổi thọ công trình, tối ưu chi phí đầu tư và bảo trì, góp phần phát triển hạ tầng giao thông biển đảo theo hướng hiệu quả, lâu dài.