Tìm giải pháp xây dựng địa bàn cơ sở không ma túy

Hội thảo do Trung tướng, TS Vũ Thanh Chương, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, chủ trì theo ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an. Tham dự có đại diện các cơ quan, bộ, ngành, các đơn vị thuộc Bộ Công an cùng các học viện, trường Công an nhân dân.

Thượng tá Nguyễn Quang Chiến, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an phát biểu khai mạc và điều hành tham luận tại Hội thảo - Ảnh: Bộ Công an

Phát biểu khai mạc, Thượng tá Nguyễn Quang Chiến, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, cho biết những năm qua, công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy đạt nhiều kết quả quan trọng. Lực lượng chức năng tập trung đấu tranh với các đường dây, tổ chức ma túy lớn, hoạt động xuyên quốc gia, thu giữ lượng lớn chất ma túy.

Công tác phòng ngừa từng bước phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội; nhận thức, kiến thức, ý thức phòng, chống ma túy của người dân được nâng lên. Việc xây dựng địa bàn không ma túy cũng có chuyển biến rõ nét, với nhiều phong trào, cách làm như xây dựng xã, phường, thị trấn “4 không về ma túy”, “sạch về ma túy”, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và tạo môi trường an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội.

Toàn cảnh Hội thảo - Ảnh: Bộ Công an

Tuy nhiên, công tác xây dựng địa bàn cơ sở không ma túy vẫn gặp khó khăn về lý luận, pháp luật và thực tiễn. Điều này đặt ra yêu cầu phải có giải pháp chiến lược, tổng thể, đáp ứng mục tiêu Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Nghị quyết đặt mục tiêu “phấn đấu hằng năm giảm 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội; đến năm 2030 đạt ít nhất 50% số địa bàn cấp xã và 20% địa bàn cấp tỉnh không có ma túy”.

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận về nâng cao hiệu quả phối hợp xây dựng địa bàn cơ sở không ma túy ở khu vực biên giới; phòng, chống ma túy học đường; kinh nghiệm và những vấn đề đặt ra trong công tác cai nghiện ma túy. Các ý kiến cũng đề cập định hướng hoàn thiện pháp luật liên quan và phát huy vai trò của phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong xây dựng địa bàn không ma túy.

Trung tướng, TS Vũ Thanh Chương, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an phát biểu tổng kết Hội thảo - Ảnh: Bộ Công an

Phát biểu tổng kết, Trung tướng Vũ Thanh Chương khẳng định xây dựng địa bàn cơ sở không ma túy là chủ trương lớn, đúng đắn, cần thiết, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là phòng, chống ma túy. Đây là nhiệm vụ chính trị của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an nhân dân giữ vai trò nòng cốt.

Theo Trung tướng Vũ Thanh Chương, Hội thảo đạt mục tiêu đề ra, có giá trị cả về lý luận và thực tiễn, bước đầu làm rõ các vấn đề về cơ sở lý luận, tiêu chí, lực lượng, biện pháp và cơ chế phối hợp trong xây dựng địa bàn cơ sở không ma túy. Các tham luận góp phần đánh giá thực trạng công tác phòng, chống ma túy tại cơ sở, làm cơ sở tham mưu lãnh đạo Bộ Công an đề xuất chủ trương, giải pháp triển khai trong thời gian tới.

Các đại biểu dự Hội thảo - Ảnh: Bộ Công an