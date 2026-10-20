Tìm giải pháp vận chuyển hàng hóa từ Lào đến Việt Nam trên tuyến QL14D

Tại buổi làm việc, hai bên tập trung trao đổi, thảo luận về giải pháp phân luồng giao thông trên tuyến đường này vừa bảo đảm tiến độ thi công vừa duy trì hoạt động vận chuyển hàng hóa từ tỉnh Sê Kông đến các cảng của TP Đà Nẵng. Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Kỳ Minh, sau khi hợp nhất tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng từ ngày 1-7-2025, lãnh đạo TP tiếp tục xác định việc tăng cường hợp tác với tỉnh Sê Kông là nhiệm vụ quan trọng, gắn với phát triển tuyến Hành lang kinh tế Đông – Tây 2 qua Cửa khẩu quốc tế Nam Giang. Đối với Dự án nâng cấp và mở rộng QL14D đã được khởi công vào tháng 6-2026, dự kiến hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng vào cuối tháng 12-2027.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh trao đổi tại buổi làm việc.

Trong quá trình thi công tuyến đường này ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và hoạt động vận chuyển hàng hóa trên tuyến nói chung, hàng hóa từ tỉnh Sê Kông nói riêng đến các cảng của TP Đà Nẵng, đòi hỏi hai bên phối hợp để tìm phương án tổ chức giao thông phù hợp. Việc lựa chọn phương án tổ chức giao thông phải đồng thời đáp ứng ba yêu cầu: bảo đảm tiến độ thi công, tạo điều kiện đi lại cho người dân và duy trì hoạt động vận chuyển hàng hóa. Trong đó, an toàn giao thông là yêu cầu hàng đầu nhằm bảo vệ tính mạng người điều khiển phương tiện, người dân và lực lượng thi công trên tuyến QL14D. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng đề nghị thành lập tổ công tác chung giữa TP Đà Nẵng và tỉnh Sê Kông để khảo sát thực tế tuyến đường từ khu vực Cửa khẩu quốc tế Nam Giang đến Bến Giằng, đánh giá tính khả thi của các phương án vận chuyển hàng hóa, phương án phân luồng giao thông.

Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh Sê Kông Khanti Silavongs (người ngồi ngoài cùng bên phải) trao đổi tại buổi làm việc.

Hiện trên tuyến QL14D có 10 đoạn đường cong tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Vì vậy, việc khảo sát thực địa và chạy thử phương tiện là cơ sở quan trọng để đánh giá điều kiện lưu thông, xác định loại xe, tải trọng vận chuyển tối đa và khung giờ lưu thông phù hợp, v.v… nhằm bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu vận chuyển hàng hóa và thi công công trình. Hai bên cũng thống nhất sẽ xem xét vị trí bố trí bãi trung chuyển hàng hóa ở phía Việt Nam hoặc phía Lào, đồng thời phối hợp giải quyết các thủ tục hải quan liên quan nếu lựa chọn phương án trung chuyển. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Kỳ Minh lưu ý Dự án nâng cấp và mở rộng QL14D sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương, yêu cầu bảo đảm tiến độ thi công và giải ngân trong năm 2027. Trường hợp phương án vận chuyển hàng hóa, phương án tổ chức giao thông được lựa chọn làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án này, lãnh đạo TP sẽ báo cáo Chính phủ xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Các xe ô-tô loại lớn vận tải hàng hóa trên QL14D thường xảy ra ách tắc giao thôngsẽ ảnh hưởng đến công tác thi công cải tạo và nâng cấp tuyến đường này.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng giao Sở Xây dựng TP và Ban QLDA ĐTXD Các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng làm đầu mối phối hợp với các cơ quan chức năng và đơn vị vận tải của tỉnh Sê Kông để tiến hành khảo sát, xây dựng phương án phân luồng giao thông, phương án vận tải hàng hóa. Trên cơ sở kết quả khảo sát và phương án được hai bên thống nhất, TP Đà Nẵng đề nghị tỉnh Sê Kông phối hợp thông qua kênh ngoại giao báo cáo Chính phủ Lào và Chính phủ Việt Nam để cùng trao đổi, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn nhằm bảo đảm lợi ích của các bên. Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh Sê Kông Khanti Silavongs cho biết việc tìm phương án tổ chức giao thông phù hợp là cần thiết nhằm duy trì hoạt động vận chuyển hàng hóa, nhất là khoáng sản. Đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục trao đổi, phối hợp khảo sát thực tế tuyến đường, đánh giá điều kiện lưu thông và thống nhất phương án vận chuyển hàng hóa phù hợp với tình hình thi công QL14D...

PHÚ NAM