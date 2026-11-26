Chiều 26/11, tại Hà Nội, theo chỉ đạo của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp với Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam, Hiệp hội Xi măng Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức Diễn đàn “Năng lượng xanh cho ngành hóa chất và vật liệu xây dựng: Giải pháp đặt ra trong bối cảnh mới”.

Diễn đàn có sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, chuyên gia và nhà khoa học, tập trung thảo luận những khó khăn trong chuyển đổi năng lượng xanh, triển khai cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA), ứng dụng hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) và các giải pháp giảm phát thải trong sản xuất công nghiệp.

Ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch VCCI phát biểu tại sự kiện.

Áp lực chuyển đổi năng lượng ngày càng lớn

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch VCCI nhấn mạnh, bảo đảm an ninh năng lượng và chuyển đổi sang năng lượng xanh là nhiệm vụ cấp thiết, trọng tâm trong chiến lược phát triển đất nước giai đoạn mới.

Theo ông Hoàng Quang Phòng, ngành hóa chất và vật liệu xây dựng giữ vai trò nền tảng của nền kinh tế, cung cấp nguyên vật liệu đầu vào cho xây dựng, hạ tầng, nông nghiệp và nhiều lĩnh vực sản xuất. Tuy nhiên, đây cũng là nhóm ngành có cường độ tiêu thụ năng lượng cao, phát thải lớn, chi phí năng lượng chiếm tỷ trọng đáng kể trong giá thành sản phẩm. Do đó, nguồn điện ổn định, chi phí hợp lý và đáp ứng các tiêu chuẩn xanh đang trở thành yếu tố quan trọng quyết định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch VCCI chỉ ra 3 sức ép lớn đối với quá trình chuyển đổi năng lượng. Trước hết, nhu cầu điện trong nước tăng nhanh cùng mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, trong khi giá nhiên liệu hóa thạch trên thế giới biến động khó lường.

Tiếp đó là sức ép từ thị trường quốc tế khi các rào cản kỹ thuật xanh ngày càng chặt chẽ. Đặc biệt, Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của Liên minh châu Âu bước vào giai đoạn áp dụng chính thức từ năm 2026, tác động đến nhiều sản phẩm như xi măng, phân bón, thép, nhôm và hydro.

Bên cạnh đó, dù doanh nghiệp đã có nhiều lựa chọn như điện mặt trời mái nhà, mua điện tái tạo trực tiếp, hệ thống lưu trữ năng lượng, thu hồi nhiệt thừa hay thay thế nhiên liệu, việc triển khai thực tế vẫn gặp nhiều trở ngại.

Ông Hoàng Quang Phòng cho rằng, những khó khăn hiện nay tập trung vào 4 vấn đề: chi phí và vốn đầu tư lớn; khó lựa chọn mô hình, công nghệ phù hợp; sức ép kiểm kê, chứng minh mức phát thải từ thị trường xuất khẩu; thiếu thông tin và hướng dẫn thực hiện cụ thể.

Đặc biệt, doanh nghiệp hóa chất, vật liệu xây dựng có đặc thù dây chuyền vận hành liên tục, nhu cầu điện và nhiệt lớn, nên việc chuyển đổi phải bảo đảm ổn định nguồn cung và hiệu quả kinh tế.

Cùng đề cập đến sức ép giảm phát thải, ông Phạm Văn Bắc - Phó Chủ tịch Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam cho biết, ngành vật liệu xây dựng hiện có năng lực sản xuất khoảng 125 triệu tấn xi măng, 150 triệu m³ bê tông, 840 triệu m² gạch ốp lát và 350 triệu m² kính xây dựng mỗi năm. Tuy nhiên, quy mô sản xuất lớn cũng đi kèm lượng phát thải đáng kể.

Theo số liệu từ Bộ Xây dựng, ngành xi măng Việt Nam phát thải khoảng 60 - 65 triệu tấn CO₂ mỗi năm. Đáng chú ý, phát thải trong sản xuất vật liệu xây dựng phát sinh từ cả việc sử dụng nhiên liệu, điện năng và các phản ứng hóa học của nguyên liệu. Vì vậy, giảm phát thải đòi hỏi thay đổi đồng bộ về công nghệ, nguyên liệu, năng lượng và phương thức sản xuất.

Trong khi đó, Kết luận số 83-KL/TW về phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam đã đặt ra yêu cầu cơ cấu lại ngành vật liệu xây dựng theo hướng hiện đại, tiết kiệm năng lượng, tài nguyên và giảm phát thải khí nhà kính. Hiện có 51 cơ sở sản xuất xi măng thuộc diện thí điểm phân bổ hạn ngạch phát thải giai đoạn 2025 - 2026 theo Quyết định số 263/QĐ-TTg.

Đại biểu chủ trì diễn đàn.

Giải pháp nào cho doanh nghiệp?

Từ thực tiễn ngành vật liệu xây dựng, ông Phạm Văn Bắc cho rằng, giảm tỷ lệ clinker trong xi măng là một trong những giải pháp khả thi trong ngắn và trung hạn. Theo đó, doanh nghiệp có thể tăng sử dụng xỉ lò cao, tro bay, đá vôi và các phụ gia khoáng phù hợp. Một số nhà máy hiện đã giảm tỷ lệ clinker xuống khoảng 40 - 70%, thay vì mức 75 - 80% trước đây.

Cùng với đó, việc tận dụng nhiệt thừa để phát điện đang mang lại hiệu quả tại một số doanh nghiệp xi măng. Theo ông Bắc, nhiều nhà máy đã đầu tư hệ thống thu hồi nhiệt thừa, có thể tự đáp ứng khoảng 25 - 35% nhu cầu điện phục vụ sản xuất.

Các giải pháp khác gồm sử dụng nhiên liệu thay thế, đồng xử lý chất thải, phát triển vật liệu xây không nung, ứng dụng điện mặt trời mái nhà và đẩy mạnh kinh tế tuần hoàn.

Đối với ngành hóa chất, TS. Phùng Hà - đại diện Hiệp hội Phân bón Việt Nam nhận định, năng lượng sạch giữ vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi xanh của ngành phân bón, một trong những ngành sử dụng nhiều năng lượng và nguyên liệu hóa thạch.

Theo TS. Phùng Hà, sản xuất amoniac, nguyên liệu quan trọng để sản xuất urê và nhiều loại phân bón chứa đạm, cần lượng năng lượng lớn và phát sinh đáng kể khí CO₂. Do đó, nghiên cứu sử dụng hydro xanh, amoniac xanh, điện tái tạo và các công nghệ thu hồi carbon là những hướng chuyển đổi cần được quan tâm.

Tuy nhiên, quá trình này gặp nhiều khó khăn do chi phí đầu tư lớn, công nghệ sạch khó tích hợp vào dây chuyền hiện hữu, hạ tầng năng lượng chưa đáp ứng yêu cầu và cơ chế hỗ trợ chưa hoàn thiện.

Diễn đàn “Năng lượng xanh cho ngành hóa chất và vật liệu xây dựng: Giải pháp đặt ra trong bối cảnh mới” được tổ chức vào ngày 26/11, tại Hà Nội.

TS. Phùng Hà đề xuất tăng cường ứng dụng công nghệ sạch, nâng cấp thiết bị, phát triển điện mặt trời mái nhà, sử dụng nhiên liệu sinh khối, đồng thời thúc đẩy tín dụng xanh, ưu đãi thuế và hỗ trợ chuyển giao công nghệ để giảm chi phí đầu tư ban đầu.

Một nội dung được các đại biểu quan tâm tại Diễn đàn là khả năng tiếp cận điện tái tạo thông qua cơ chế DPPA và ứng dụng hệ thống lưu trữ năng lượng BESS.

Theo phản ánh của doanh nghiệp, dù nhiều nhà máy xi măng đã triển khai điện mặt trời và tận dụng nhiệt dư, nguồn điện tự sản xuất mới đáp ứng được một phần nhu cầu. Việc mở rộng sử dụng điện xanh còn vướng mắc về nguồn vốn, thủ tục đất đai, điều kiện đấu nối và cơ chế mua bán điện.

Đặc biệt, các quy định liên quan đến chi phí truyền tải, giá mua điện, điều kiện hợp đồng và khả năng cung cấp điện ổn định cần tiếp tục được làm rõ để doanh nghiệp có cơ sở tính toán hiệu quả đầu tư. Trong khi đó, hệ thống lưu trữ năng lượng BESS được kỳ vọng hỗ trợ doanh nghiệp chủ động quản lý nguồn điện, nâng cao độ ổn định và tối ưu chi phí sử dụng năng lượng.

Từ những vấn đề đặt ra, các đại biểu cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn điện tái tạo, đồng thời có chính sách tài chính phù hợp để thúc đẩy đầu tư công nghệ tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải.

Trên cơ sở các ý kiến tại diễn đàn, VCCI sẽ tổng hợp những khó khăn, kiến nghị từ thực tiễn sản xuất để đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, hỗ trợ ngành hóa chất và vật liệu xây dựng đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước, quốc tế.