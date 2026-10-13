Tìm giải pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế Đức-Việt Nam

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: Ban tổ chức)

Diễn đàn có chủ đề “Đức - Đối tác tin cậy cho kỷ nguyên tăng trưởng mới của Việt Nam”; tập trung thảo luận các giải pháp nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế Đức-Việt Nam, mở rộng cơ hội đầu tư, chuyển giao công nghệ và phát triển bền vững.

Không chỉ đối thoại chính sách và chia sẻ kinh nghiệm, diễn đàn còn tạo không gian kết nối trực tiếp giữa các doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức và đối tác tiềm năng của Đức và Việt Nam; hướng đến chuyển hóa các định hướng hợp tác thành những cơ hội đầu tư và dự án cụ thể.

Dự diễn đàn, có đại diện các cơ quan thuộc chính phủ, tổ chức ngoại giao; cùng đông đảo lãnh đạo doanh nghiệp, diễn giả, nhà đầu tư và chuyên gia trong nước và quốc tế…

Tại diễn đàn, các đại biểu, chuyên gia, nhà đầu tư, khách mời… đã tập trung thảo luận về các động lực tăng trưởng mới của Việt Nam; xoay quanh 4 yếu tố then chốt đối với tăng trưởng dài hạn của Việt Nam: đầu tư, cơ sở hạ tầng, công nghệ và nguồn nhân lực.

Bên cạnh đó, tại các phiên chuyên đề, các đại biểu đã thảo luận về những lĩnh vực có tiềm năng hợp tác lớn giữa Đức và Việt Nam.

Đó là các lĩnh vực: đầu tư, công nghiệp và cơ sở hạ tầng; công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh; nguồn nhân lực cho chuyển đổi công nghiệp. Các chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp cũng trao đổi về cơ hội thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, ứng dụng công nghệ tiên tiến, thúc đẩy sản xuất bền vững và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Các ý kiến cũng đề cập vai trò của chất lượng, công nghệ, đổi mới sáng tạo và uy tín thương hiệu trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.

Cùng với đó là những chia sẻ từ lãnh đạo các doanh nghiệp về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng suất, phát triển hạ tầng và nguồn nhân lực; qua đó, đưa ra giải pháp thúc đẩy tăng trưởng bền vững và nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại giữa thành phố và Đức đạt gần 2 tỷ USD. Đức hiện có 316 dự án đầu tư tại thành phố với tổng vốn đăng ký hơn 742 triệu USD, cùng 27 văn phòng đại diện của các doanh nghiệp Đức.

Tiến sĩ Peter Tschentscher, Thị trưởng thứ nhất thành phố Hamburg, chia sẻ ý kiến tại diễn đàn. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà khẳng định, dư địa hợp tác song phương vẫn còn rất lớn. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hamburg (Đức) có nhiều điểm tương đồng về vai trò, tiềm năng và các thế mạnh bổ trợ; nhất là trong lĩnh vực cảng biển, logistics, công nghiệp hàng không, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà mong muốn Hamburg trở thành địa phương thứ tư của Đức thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với thành phố (sau Leipzig, Frankfurt và Heidelberg).

Chia sẻ về triển vọng hợp tác giữa 2 quốc gia, Tiến sĩ Peter Tschentscher, Thị trưởng thứ nhất thành phố Hamburg khẳng định, mong muốn mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, logistics, công nghệ, phát triển bền vững, khoa học và giáo dục. “Chúng tôi mong muốn chia sẻ tri thức, kết hợp thế mạnh của hai bên và cùng xây dựng những chiến lược chung”, ông Peter Tschentscher nhấn mạnh.

Ông Peter Tschentscher cho biết, là trung tâm cảng biển và logistics hàng đầu của Đức, Hamburg có nhiều kinh nghiệm trong phát triển hạ tầng cảng biển, số hóa hoạt động logistics, năng lượng tái tạo và công nghệ xanh. Những thế mạnh này được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội hợp tác thiết thực, góp phần hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và tăng cường kết nối với các chuỗi thương mại quốc tế.

Bà H.E. Helga Barth, Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam, phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: Ban tổ chức)

Còn bà H.E. Helga Barth, Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam nhấn mạnh cam kết của Đức trong việc đồng hành cùng Việt Nam trong giai đoạn tăng trưởng mới; đặc biệt là thông qua chuyển đổi xanh, các giải pháp năng lượng bền vững và công nghệ trung hòa carbon. Bà H.E. Helga Barth cũng đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa Hamburg và Thành phố Hồ Chí Minh với vai trò là hai trung tâm thương mại và logistics quốc tế quan trọng.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA) Alexander Ziehe phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: Ban tổ chức)

Còn theo Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA) Alexander Ziehe, doanh nghiệp Đức ngày càng nhìn nhận Việt Nam không chỉ là một thị trường tiềm năng mà còn là đối tác chiến lược cho tương lai; với nhiều cơ hội hợp tác trong sản xuất tiên tiến, logistics, y tế, năng lượng tái tạo, công nghệ số và giáo dục.

Ông Alexander Ziehe cho rằng, diễn đàn này là cơ hội để các bên chuyển hóa những mục tiêu chung thành hành động cụ thể thông qua đối thoại chiến lược, công bố hợp tác và ký kết các biên bản ghi nhớ (MOU); qua đó, thúc đẩy quan hệ kinh tế Đức-Việt Nam phát triển thực chất và bền vững.

Trưởng đại diện AHK Vietnam Peter Kompalla nhận định rằng, quan hệ Đức-Việt Nam cần tiếp tục phát triển vượt ra ngoài thương mại và đầu tư truyền thống, hướng đến hợp tác sâu rộng hơn về công nghệ, năng suất và giá trị gia tăng.

Theo ông Peter Kompalla, 3 ưu tiên chiến lược cho giai đoạn tiếp theo bao gồm: nâng cao năng suất và chuyển đổi công nghiệp, phát triển cơ sở hạ tầng và chuyển đổi xanh, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Việc kết hợp thế mạnh công nghệ, kinh nghiệm quản trị của Đức với năng lực sản xuất, nguồn nhân lực và sự năng động của Việt Nam sẽ tạo động lực cho tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của cả hai nền kinh tế.