Tìm giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp vừa và nhỏ

Đánh giá trên được nêu tại Hội thảo khoa học “Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Cà Mau”, do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính tổ chức, sáng 29/10.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thái Trường Giang, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Mai Hữu Chinh và Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nguyễn Văn Quân chủ trì hội thảo.

Báo cáo khảo sát được trình bày tại hội thảo cho biết, hiện còn khoảng 36,8% doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh chưa xây dựng được chiến lược chuyển đổi số rõ ràng; khoảng 52% doanh nghiệp chưa có bộ phận chuyên trách về công nghệ thông tin.

Đại biểu tham dự hội thảo khoa học “Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Cà Mau”.

Tại hội thảo, các đại biểu và đại diện doanh nghiệp đã tập trung phân tích thực trạng, chia sẻ nhiều mô hình chuyển đổi số thực tế.

Thảo luận các nhóm giải pháp trọng tâm thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp vừa và nhỏ, ý kiến đại biểu cho rằng cần chú trọng đào tạo nguồn nhân lực số; ứng dụng nền tảng số vào quản trị, điều hành và từng bước chuẩn hoá quy trình hoạt động; xây dựng giải pháp theo hướng thiết thực, linh hoạt, phù hợp với quy mô và nguồn lực tài chính của từng doanh nghiệp.

Bà Ngô Huỳnh Trang, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cà Mau (Cà Mau Eco), chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi từ quản lý theo kinh nghiệm sang vận hành bằng dữ liệu.

Ông Trần Văn Bì, Đại diện dự án khởi nghiệp Bà Ngoại Homestay, tham luận về chuyển đổi số "thực chiến" dành riêng cho các dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

Hội thảo là dịp tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, các nhà khoa học, đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ và cộng đồng doanh nghiệp.

Những ý kiến đóng góp tại hội thảo là cơ sở thực tiễn quan trọng để tham mưu UBND tỉnh xây dựng và ban hành các chính sách hỗ trợ phù hợp, giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, hiệu quả kinh doanh và bứt phá trong kỷ nguyên số./.