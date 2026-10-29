Tìm giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp vừa và nhỏ
Đa số doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Cà Mau vẫn quản lý chủ yếu dựa vào kinh nghiệm cá nhân, dữ liệu bị phân tán và quy trình chưa được chuẩn hoá, từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả vận hành và sức cạnh tranh trên thị trường.
Đánh giá trên được nêu tại Hội thảo khoa học “Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Cà Mau”, do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính tổ chức, sáng 29/10.
Báo cáo khảo sát được trình bày tại hội thảo cho biết, hiện còn khoảng 36,8% doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh chưa xây dựng được chiến lược chuyển đổi số rõ ràng; khoảng 52% doanh nghiệp chưa có bộ phận chuyên trách về công nghệ thông tin.
Tại hội thảo, các đại biểu và đại diện doanh nghiệp đã tập trung phân tích thực trạng, chia sẻ nhiều mô hình chuyển đổi số thực tế.
Thảo luận các nhóm giải pháp trọng tâm thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp vừa và nhỏ, ý kiến đại biểu cho rằng cần chú trọng đào tạo nguồn nhân lực số; ứng dụng nền tảng số vào quản trị, điều hành và từng bước chuẩn hoá quy trình hoạt động; xây dựng giải pháp theo hướng thiết thực, linh hoạt, phù hợp với quy mô và nguồn lực tài chính của từng doanh nghiệp.
Hội thảo là dịp tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, các nhà khoa học, đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ và cộng đồng doanh nghiệp.
Những ý kiến đóng góp tại hội thảo là cơ sở thực tiễn quan trọng để tham mưu UBND tỉnh xây dựng và ban hành các chính sách hỗ trợ phù hợp, giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, hiệu quả kinh doanh và bứt phá trong kỷ nguyên số./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/tim-giai-phap-thuc-day-chuyen-doi-so-doanh-nghiep-vua-va-nho-a133673.html