Tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn về chính sách nhà ở xã hội và thị trường bất động sản

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo. Ảnh: Chính phủ

Phát biểu tại phiên họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cho biết: Thời gian qua, Trung ương, Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ đạo nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển nhà ở và thị trường bất động sản.

Đánh giá tình hình hiện nay, Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng, mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực, vấn đề nhà ở xã hội và thị trường bất động sản hiện vẫn còn những khó khăn, vướng mắc. Cụ thể kết quả thực hiện chỉ tiêu nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê còn thấp.

Trong năm 2026, tổng chỉ tiêu giao cho địa phương là hơn 97 ngàn căn, nhưng trong 9 tháng năm 2026, cả nước mới hoàn thành được 47 ngàn căn, đạt khoảng 48%. Riêng nhà ở cho thuê thì khoảng 8,3 ngàn căn.

Bên cạnh đó, giá nhà vẫn đang vượt quá khả năng chi trả của đại đa số người dân và người lao động. Kể cả cán bộ, công chức, quân đội, lực lượng vũ trang cũng khó tiếp cận được.

Trước thực tế đó, Chính phủ cũng đã chỉ đạo Bộ Xây dựng xác định toàn bộ những khó khăn, vướng mắc để có hướng xử lý vấn đề này.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Kim Long cùng các đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu thành phố Đồng Nai. Ảnh: Trần Danh

Về nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho rằng, sau khi kiện toàn, các thành viên phải phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết và chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, cần xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm, phân công cụ thể trách nhiệm của từng bộ, ngành, địa phương theo đúng chức năng, thẩm quyền.

Đối với các dự án tồn đọng, khó khăn, vướng mắc kéo dài, vấn đề nào thuộc thẩm quyền địa phương phải được địa phương chủ động giải quyết; những vấn đề thuộc thẩm quyền bộ, ngành thì kiến nghị các bộ, ngành xử lý...

Đối với vấn đề thể chế, Chính phủ đang thúc đẩy sửa đổi các quy định pháp luật về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản nhằm tháo gỡ những vướng mắc hiện nay, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các dự án mới. Ngoài ra, Chính phủ sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu các ý kiến hợp lý, xác đáng của các hiệp hội, doanh nghiệp để hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu trên cơ sở những khó khăn, vướng mắc được các cơ quan, đơn vị nêu tại phiên họp, các bộ, ngành, địa phương… phải có các giải pháp đề xuất để tháo gỡ nhằm triển khai nhiệm vụ thời gian tới một cách hiệu quả.

Tại phiên họp, lãnh đạo các bộ, ngành và một số địa phương cũng đã có các báo cáo, tham luận nhằm đánh giá, phân tích những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chính sách nhà ở cho người dân. Trên cơ sở đó cũng đã đặt ra các giải pháp để tháo gỡ vấn đề này.