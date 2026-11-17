Đoàn công tác Trung ương khảo sát tuyến biên giới xã Giang Thành.

Chiều 17/11, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập tổng kết thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại, khảo sát thực tế tại xã Giang Thành và phường Hà Tiên.

Đoàn do Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ Biên tập Nguyễn Đức Trung làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước cùng đại diện các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương.

Tại xã Giang Thành, đoàn khảo sát khu vực đường biên giới, tuyến dân cư và Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Giang Thành. Tại phường Hà Tiên, đoàn khảo sát các cột mốc 313, 314 thuộc Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, Khu du lịch Mũi Nai và Dự án Cảng tổng hợp Hà Tiên.

Đoàn công tác Trung ương khảo sát tại cột mốc 314 khu vực Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên.

Qua khảo sát, đoàn tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đời sống người dân khu vực biên giới; việc triển khai các cơ chế, chính sách, chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn. Đồng thời, nắm tình hình hoạt động của Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Giang Thành; đánh giá kết quả kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh và mở rộng đối ngoại, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Đoàn công tác ghi nhận những khó khăn, vướng mắc, các mô hình hay, cách làm hiệu quả và những vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Kết quả khảo sát là cơ sở để Ban Chỉ đạo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết; nghiên cứu, đề xuất giải pháp, cơ chế, chính sách phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và giữ vững chủ quyền lãnh thổ quốc gia.