Tìm giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn liên kết viện - trường - doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ

Hội nghị do Bộ KH&CN phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với sự tham dự của đại diện các bộ, ngành, địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học và cộng đồng doanh nghiệp. Bộ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân đồng chủ trì phiên trao đổi, giải đáp.

Một trong những nội dung trọng tâm của hội nghị là phiên trao đổi, giải đáp tập trung vào năm nhóm vấn đề: Doanh nghiệp tham gia xác định, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN; cơ chế Nhà nước và doanh nghiệp cùng đầu tư, chia sẻ rủi ro; kết nối doanh nghiệp với viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức nghiên cứu phù hợp; sở hữu trí tuệ, tài sản, quyền và lợi ích của các bên; đưa kết quả nghiên cứu thành công nghệ, sản phẩm và thương mại hóa trên thị trường.

Các nội dung này hướng tới giải quyết những vướng mắc trong quá trình phối hợp giữa các chủ thể, từ xác định nhu cầu công nghệ, tổ chức nghiên cứu, huy động nguồn lực đến chuyển giao và khai thác kết quả. Qua đó, doanh nghiệp có điều kiện tham gia sâu hơn vào quá trình nghiên cứu, phát triển công nghệ, đồng thời giúp các viện, trường gắn hoạt động nghiên cứu với yêu cầu thực tiễn của sản xuất, kinh doanh.

Thực tế cho thấy, hiệu quả liên kết viện - trường - doanh nghiệp không chỉ được đo bằng số lượng thỏa thuận hợp tác, mà quan trọng hơn là công nghệ được chuyển giao, sản phẩm được thương mại hóa và giá trị mới tạo ra cho nền kinh tế.

Hội nghị dự kiến xác định các nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình triển khai nhằm tăng cường liên kết giữa nghiên cứu khoa học với nhu cầu sản xuất, kinh doanh và thị trường, góp phần nâng cao hiệu quả ứng dụng kết quả nghiên cứu, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển các sản phẩm công nghệ Việt Nam.