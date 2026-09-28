Tìm giải pháp tăng hiệu quả quản lý chợ, thương mại điện tử và logistics

Tại phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, ngày 28/9, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Phú Thọ đã giải trình, làm rõ những vấn đề liên quan đến phát triển thương mại, quản lý chợ, thương mại điện tử và logistics; đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu quả quản lý, phát triển lĩnh vực này.

Chín tháng năm 2026, hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, nguồn cung hàng hóa được bảo đảm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 125.185 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh hiện có 382 chợ, gồm 381 chợ dân sinh và 1 chợ đầu mối nông sản thực phẩm. Tuy nhiên, một số chợ hoạt động không hiệu quả, xuống cấp, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm.

Lĩnh vực logistics từng bước phát triển, trong đó Trung tâm Logistics SuperPort Việt Nam có quy mô khoảng 83 ha, công suất thiết kế khoảng 530.000 TEU/năm. Tuy nhiên, hệ thống kho bãi, kho lạnh và dịch vụ logistics chuyên nghiệp còn thiếu.

Thương mại điện tử tiếp tục được thúc đẩy với 312 nền tảng thương mại điện tử bán hàng đã thực hiện thủ tục thông báo, 14 nền tảng cung cấp dịch vụ đã đăng ký. Sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh có 470 gian hàng với gần 1.500 sản phẩm, dịch vụ. Trong 9 tháng, tỉnh tổ chức 15 khu trưng bày và 4 phiên livestream quảng bá 56 sản phẩm của 12 đơn vị, thu hút hơn 70.000 lượt xem, doanh số trên 159 triệu đồng.

Giải trình về quản lý thương mại điện tử, Giám đốc Sở Công thương Trần Quang Tuấn cho biết, hoạt động kinh doanh trên môi trường mạng phát triển nhanh, đối tượng phân tán, thường sử dụng tài khoản ảo, thông tin khó xác minh. Phương thức bán hàng qua livestream trên các nền tảng xuyên biên giới, hàng hóa chia nhỏ tại nhiều điểm cũng gây khó khăn cho kiểm tra, xử lý vi phạm. Trong khi đó, năng lực công nghệ, nguồn lực quản lý và một số quy định pháp lý chưa theo kịp thực tiễn.

Thời gian tới, Sở Công thương sẽ tăng khả năng định danh, truy xuất người bán; chuyển dần từ kiểm tra trực tiếp sang quản lý dựa trên dữ liệu và mức độ rủi ro; tăng cường chia sẻ thông tin giữa các lực lượng và ứng dụng công nghệ để phát hiện, xử lý vi phạm.

Đối với mạng lưới chợ, toàn tỉnh hiện có 18 chợ hoạt động không hiệu quả hoặc không hoạt động, 15 chợ có diện tích chưa bảo đảm quy định. Giai đoạn 2026 - 2030, dự kiến cải tạo, nâng cấp, xây dựng 228 chợ tại 145 xã, phường, gồm cải tạo 132 chợ, nâng cấp 32 chợ và xây mới 64 chợ. Ngành Công thương định hướng đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút nhà đầu tư tham gia đầu tư, quản lý chợ; ngân sách ưu tiên hỗ trợ các địa bàn vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn.

Đối với sản phẩm OCOP, toàn tỉnh hiện có 571 sản phẩm còn hiệu lực, gồm 478 sản phẩm 3 sao, 84 sản phẩm 4 sao và 9 sản phẩm 5 sao. Ngành Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phối hợp với Sở Công thương và các địa phương đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, quảng bá và hỗ trợ các chủ thể OCOP mở rộng thị trường.

Phát biểu tại phiên giải trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn khẳng định khu công nghiệp, cụm công nghiệp và thương mại có vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, thu ngân sách, giải quyết việc làm và thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Sau hợp nhất, tỉnh tiếp tục rà soát, cập nhật, điều chỉnh quy hoạch các khu, cụm công nghiệp phù hợp không gian phát triển mới; chủ động thu hút nhà đầu tư hạ tầng có năng lực, ưu tiên dự án công nghệ hiện đại, sạch, tạo giá trị gia tăng cao.

Tỉnh đồng thời tập trung tháo gỡ vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng; hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, môi trường tại các khu, cụm công nghiệp; quan tâm đầu tư hạ tầng ngoài hàng rào, nhất là giao thông kết nối nhằm giảm chi phí, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư.

Kết luận phiên giải trình, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo thống nhất số liệu, rà soát toàn diện tình trạng pháp lý, diện tích, tiến độ đầu tư, quỹ đất có thể cho thuê, tỷ lệ lấp đầy và điều kiện môi trường của từng khu, cụm công nghiệp; xác định rõ nhiệm vụ, cơ quan chủ trì, nguồn lực, thời hạn và kết quả phải đạt; kiên quyết xử lý các dự án kéo dài, chủ đầu tư không thực hiện cam kết.

Sở Công thương được yêu cầu phân loại các cụm công nghiệp theo tình trạng hoạt động, mức độ hoàn thiện hạ tầng và khả năng tiếp nhận dự án; tập trung xử lý các cụm công nghiệp chậm tiến độ. Đối với các cụm công nghiệp chưa có hoặc chưa vận hành đạt yêu cầu công trình xử lý nước thải, phải xây dựng lộ trình khắc phục cụ thể trong quý IV/2026. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh rà soát từng khu chậm tiến độ, làm rõ đất đai, vốn đầu tư, hạ tầng, khả năng thu hút dự án thứ cấp và trách nhiệm của chủ đầu tư.

Trong lĩnh vực thương mại, Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu đánh giá hiệu quả xúc tiến thương mại, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với khu vực FDI; rà soát 13 vị trí dự kiến phát triển logistics để xác định thứ tự ưu tiên; xử lý các chợ không hoạt động, xuống cấp, chưa bảo đảm điều kiện và tăng cường quản lý thương mại điện tử.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, việc thực hiện kết luận phải gắn từng nhiệm vụ với đơn vị chịu trách nhiệm, thời hạn và kết quả cụ thể để kiểm tra, giám sát; kết quả phiên giải trình phải được thể hiện bằng những chuyển biến thực chất trong phát triển khu, cụm công nghiệp, hạ tầng môi trường và quản lý thương mại.