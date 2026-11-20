Người dân thành phố lựa chọn đi tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên vào ngày cuối tuần (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Đón 66.600 lượt khách mỗi ngày

Theo ông Nguyễn Văn Long, Phó phòng Quản lý vận tải, trong 10 tháng đầu năm 2026, Metro số 1 vận hành gần 73.000 chuyến, phục vụ khoảng 20,25 triệu lượt khách, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Với lượng khách tăng cao, nhiều chuyến gần kín chỗ vào giờ cao điểm.

Trước thực tế này, Thành phố Hồ Chí Minh về lâu dài sẽ xem xét tăng tần suất chạy tàu Metro Bến Thành-Suối Tiên giờ cao điểm để đáp ứng nhu cầu đi lại, đồng thời xem xét bổ sung toa xe và đoàn tàu 6 toa về lâu dài.

Đơn vị vận hành tuyến là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 (HURC1) cho biết thêm: Trong tháng 9, mỗi chuyến tàu chở trung bình 793 khách từ 7 giờ đến 9 giờ và 718 khách từ 16 giờ 30 phút đến 18 giờ 30 phút. Sang tháng 10, lượng khách giờ cao điểm đạt khoảng 5.700 lượt mỗi 30 phút, tính cả hai hướng. Từ đó đơn vị vận hành đánh giá, các số liệu cho thấy nhu cầu sử dụng metro vào khung giờ đi học, đi làm khá rõ, phản ánh xu hướng hình thành thói quen sử dụng giao thông công cộng hằng ngày.

Tuyến hiện có 17 đoàn tàu, giãn cách bình quân 6 phút mỗi chuyến trong giờ cao điểm. Do nhu cầu hành khách tăng cao nên đơn vị vận hành- HURC1 đã nghiên cứu phương án rút ngắn thời gian giãn cách xuống còn 4 phút 30 giây với đội tàu hiện có. Tuyến Metro số 1 hiện khai thác các đoàn tàu 3 toa, sức chở 930 khách, gồm 147 chỗ ngồi và 783 chỗ đứng.

Hành khách thanh toán để mua vé đi tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên (Ảnh: QUÝ HIỀN)

“Trên cơ sở đó, thành phố sẽ tính toán điều chỉnh tần suất chạy tàu theo nhu cầu thực tế, ưu tiên giờ cao điểm. Dữ liệu vé điện tử và vận hành cũng được sử dụng để dự báo lượng khách, bố trí chuyến phù hợp. Về lâu dài, Thành phố Hồ Chí Minh xem xét bổ sung toa xe và đoàn tàu 6 toa để tăng sức chở”, ông Long thông tin.

Cùng với tăng chuyến metro, thành phố tiếp tục hoàn thiện mạng lưới xe buýt trung chuyển, bãi giữ xe, lối đi bộ, thông tin hành trình và phương án vé, thanh toán liên thông. Hiện xe buýt kết nối trực tiếp với 14 ga Metro số 1, trên dọc tuyến có 11 bãi giữ xe do thành phố bố trí nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại và thuận tiện tiếp cận với tuyến Metro số 1.

Trang bị hạ tầng kết nối

Để thuận tiện cho hành khách sử dụng tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên, Sở Xây dựng và Ban Quản lý đường sắt đô thị đã đầu tư cơ sở hạ tầng để kết nối với các nhà ga của tuyến Metro số 1.

Mới đây, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố đưa vào vận hành 8 thang máy (tải trọng 1.000 kg/thang), được lắp đặt tại 7 cầu vượt bộ hành trên tuyến Metro số 1 Bến Thành-Suối Tiên. Trước đó, bên trong nhiều nhà ga đã có thang máy, thang cuốn và thang bộ.

Hệ thống thang máy vận hành góp phần hoàn thiện hạ tầng kết nối, tạo điều kiện thuận lợi, an toàn, dễ tiếp cận cho người dân khi sử dụng metro, đặc biệt là người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và phụ nữ mang thai.

7 cầu vượt bộ hành kết nối với các ga Tân Cảng, An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái, Khu Công nghệ cao và Đại học Quốc gia. Cùng với hệ thống thang máy, dự án triển khai đồng bộ các hạng mục phụ trợ như lối đi bộ tiếp cận có mái che, đường dốc dành cho người khuyết tật, hệ thống camera giám sát và loa thông báo thông minh, góp phần hình thành không gian di chuyển an toàn, thân thiện và văn minh tại khu vực các nhà ga trên cao.

8 thang máy vừa được lắp đặt tại 7 cầu vượt bộ hành trên tuyến Metro số 1 Bến Thành-Suối Tiên (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Trước đó, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng đã hoàn thành lắp đặt mái che dẫn lối kết nối với các nhà ga metro: ga Bến Thành (kết nối từ lối lên xuống số 1 đến nhà chờ xe buýt trên đường Lê Lai và Phạm Ngũ Lão), ga Thảo Điền (kết nối nhà chờ trên đường Quốc Hương), ga An Phú (kết nối nhà chờ đường Võ Nguyên Giáp đến nhà ga An Phú). Cùng với mái che, trung tâm đã xây dựng phương án cải thiện khả năng tiếp cận các nhà ga bằng nhiều giải pháp đồng bộ như cải tạo vỉa hè, hoàn thiện lối đi bộ, bổ sung nhà chờ xe buýt...

Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thành phố Lê Hoàn cho biết, mục tiêu của việc đầu tư hệ thống mái che nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận và sử dụng tuyến Metro số 1 đồng thời tăng cường kết nối giữa hệ thống xe buýt và metro.

Đến ngày 31/10, mạng lưới xe buýt thành phố đã lắp mới hoặc thay thế 25 nhà chờ, duy tu 158 nhà chờ và 521 trụ dừng, cập nhật thông tin tại 1.694 điểm dừng.

Metro Bến Thành-Suối Tiên là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh, có quy mô 3 ga ngầm và 11 ga trên cao dài gần 20km. Từ khi khai thác cuối năm 2024 đến hết tháng 10/2026, tuyến đã phục vụ hơn 41,5 triệu lượt khách. Hiện hành khách có thể dùng nhiều hình thức để thanh toán khi đi metro như Ứng dụng HCMC Metro, Ứng dụng VNeID, các ví điện tử, các loại thẻ thanh toán của ngân hàng...