Tìm giải pháp phát triển vùng nguyên liệu dứa và chanh dây tại Bắc Trung bộ

Trồng dứa đang mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội cho nông dân so với những loại cây trồng khác tại Nghệ An. Ảnh:Tùng Đinh

Bắc Trung Bộ có nhiều tiềm năng phát triển dứa và chanh dây thành cây trồng hàng hóa giá trị cao. Tuy nhiên, việc mở rộng diện tích phải gắn với quy hoạch vùng nguyên liệu, lựa chọn giống phù hợp, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và bảo đảm đầu ra ổn định.

Vì vậy, Diễn đàn tập trung đánh giá tiềm năng, nhận diện khó khăn và đề xuất giải pháp phát triển vùng nguyên liệu dứa, chanh dây đáp ứng nhu cầu chế biến, xuất khẩu, góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp trong khu vực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ phát biểu khai mạc Diễn đàn. Ảnh: Tùng Đinh

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ cho biết, Nghệ An có điều kiện sinh thái đa dạng, nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn gắn với chế biến và xuất khẩu. Tỉnh từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

Dứa được xác định là một trong những cây trồng chủ lực, có lợi thế về điều kiện sản xuất và chất lượng. Diện tích dứa nguyên liệu đã tăng từ khoảng 2.000 ha lên gần 3.000 ha. Tỉnh đã ban hành chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp giai đoạn 2026-2030, triển khai kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu gắn với hợp tác cùng Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao đầu tư nhà máy chế biến hoa quả, hướng tới mục tiêu trên 11.000 ha dứa vào năm 2030.

Chanh dây cũng có tiềm năng tạo giá trị kinh tế cao, đa dạng hóa sản phẩm và bổ sung nguyên liệu phục vụ chế biến, xuất khẩu. Để khai thác hiệu quả, vùng nguyên liệu cần phát triển tập trung, quy mô lớn, bảo đảm chất lượng và liên kết chặt chẽ giữa sản xuất, chế biến, tiêu thụ.

Tại Nghệ An, sự tham gia của các doanh nghiệp như Công ty CP Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao (DOVECO), Công ty CP Tập đoàn Nafoods đang mở ra cơ hội phát triển vùng nguyên liệu tập trung, phục vụ chế biến sâu và xuất khẩu. Song, để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, vùng nguyên liệu không chỉ cần bảo đảm về quy mô, sản lượng mà còn phải đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, thời vụ thu hoạch và truy xuất nguồn gốc.

Tại Diễn đàn, các đại biểu tập trung trao đổi các giải pháp phát triển vùng nguyên liệu theo nhu cầu thị trường. Trong đó, các tham luận sẽ làm rõ tiềm năng xuất khẩu dứa tươi Việt Nam, chính sách phát triển vùng nguyên liệu tại Nghệ An và những yêu cầu kỹ thuật đối với sản xuất dứa phục vụ chế biến.

Đối với chanh dây, các chuyên gia sẽ đề xuất giải pháp kỹ thuật, quản lý dịch hại nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả canh tác. Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ số, đặc biệt là trợ lý canh tác 2Nông, cũng được giới thiệu nhằm hỗ trợ nông dân tiếp cận thông tin kỹ thuật, sử dụng vật tư nông nghiệp hiệu quả và từng bước nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu.

Trên cơ sở các tham luận, phiên thảo luận toàn thể sẽ tạo điều kiện để cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất trực tiếp trao đổi những khó khăn trong thực tiễn, nhất là về tổ chức vùng trồng, ứng dụng kỹ thuật và liên kết tiêu thụ. Từ đó, các bên cùng đề xuất cơ chế, chính sách và giải pháp phù hợp nhằm phát triển vùng nguyên liệu đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu.