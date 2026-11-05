Tìm giải pháp phát triển thành viên hợp tác xã

Lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã thành phố Đồng Nai chủ trì phiên thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Vương Thế

Tại hội nghị, các đại biểu nghe đại diện Liên minh HTX thành phố Đồng Nai đánh giá công tác kết nạp, duy trì và phát triển thành viên; triển khai những quy định mới về phân loại thành viên, quyền lợi và nghĩa vụ theo Luật HTX năm 2023. Chương trình cũng có các tham luận về kinh nghiệm quốc tế trong phát triển thành viên của Liên đoàn HTX Raiffeisen (Cộng hòa Liên bang Đức); giải pháp tổ chức chuỗi dịch vụ cung ứng đầu vào, tiêu thụ đầu ra của HTX Nông nghiệp hữu cơ Đồng Xanh; kinh nghiệm vận động tiểu thương, hộ kinh doanh tham gia HTX của HTX Thương mại dịch vụ Phương Lâm. Các đại biểu cũng trao đổi về hỗ trợ tài chính, minh bạch quản trị và kiểm soát nội bộ trong HTX.

Theo Liên minh HTX thành phố Đồng Nai, tính đến tháng 10-2026, toàn thành phố có gần 1,1 ngàn tổ hợp tác và 951 HTX, trong đó 612 HTX đang hoạt động ổn định, thu hút 53,8 ngàn thành viên và tạo việc làm thường xuyên cho hơn 13,2 ngàn lao động. Toàn thành phố đã hình thành 363 chuỗi liên kết sản xuất với sự tham gia của 139 HTX, 45 tổ hợp tác và hơn 15.6 ngàn hộ dân.

Hiện nay, công tác phát triển thành viên còn nhiều khó khăn. Tốc độ thu hút và kết nạp thành viên mới chưa tương xứng với tiềm năng, quy mô kinh tế của địa phương. Tỷ lệ HTX ngưng hoạt động hoặc chờ giải thể còn cao (chiếm trên 33%), ảnh hưởng trực tiếp đến niềm tin của người dân vào mô hình.

Đại diện Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Thành Phát phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Vương Thế

Luật HTX năm 2023 đã quy định 3 nhóm thành viên của các HTX là: thành viên chính thức, liên kết góp vốn và liên kết không góp vốn. Qua đó tạo điều kiện mở rộng đối tượng tham gia, thu hút nguồn lực xã hội. Để phát triển bền vững, các HTX cần chuyển từ tư duy quản lý nội bộ sang cung cấp dịch vụ thiết thực, minh bạch tài chính, ứng dụng chuyển đổi số và gắn lợi ích thành viên với hiệu quả hoạt động. Liên minh HTX thành phố Đồng Nai sẽ tiếp tục hỗ trợ tín dụng, xúc tiến thương mại, phát triển chuỗi giá trị, góp phần nâng cao chất lượng kinh tế tập thể.