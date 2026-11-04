Tìm giải pháp phát triển du lịch Quảng Trị tương xứng với tiềm năng, lợi thế

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chào mừng tại diễn đàn - Ảnh: T.Đ

Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong thời gian qua, Quảng Trị đã bước đầu khẳng định được vị trí là một trong những điểm đến đáng trải nghiệm trên bản đồ du lịch Việt Nam, trung tâm du lịch khám phá hang động hàng đầu tại khu vực Châu Á.

Đồng chí Trương An Ninh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham dự diễn đàn - ảnh: T.Đ

Tuy nhiên, trên cơ sở thương hiệu điểm đến đã được nhận diện; sở hữu lợi thế cạnh tranh về tài nguyên du lịch, bài toán lớn cần phải giải là Quảng Trị làm thế nào để phát triển tương xứng với tiềm năng, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 2 con số, đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn gắn với lợi ích cộng đồng và phát triển bền vững.

Các đại biểu tham dự diễn đàn - Ảnh: T.Đ

Trên cơ sở đó, đồng chí đề nghị diễn đàn tập trung lắng nghe, tiếp thu đầy đủ ý kiến các chuyên gia, doanh nghiệp và hoàn thiện các nội dung để mang lại những sản phẩm hết sức thiết thực cho ngành Du lịch của tỉnh, bao gồm: Định hình những nội dung cơ bản của chiến lược marketing du lịch Quảng Trị giai đoạn 2026-2030; định hướng và phương thức xây dựng hệ sinh thái sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu thị trường, trong đó làm rõ yêu cầu đối với các nhóm phân khúc thị trường mục tiêu, các sản phẩm chiến lược, đẳng cấp quốc tế cùng hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, hấp dẫn; đề xuất các giải pháp chiến lược để đưa du lịch Quảng Trị thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đạt các mục tiêu đặt ra trong giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050.