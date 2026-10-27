Tìm giải pháp phát triển du lịch Halal, thu hút khách Hồi giáo

Hội thảo do Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi (ISAWAAS), thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, phối hợp với Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa (Bộ Ngoại giao), Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng cùng INFORMA Market tại ASEAN và châu Á tổ chức.

Sự kiện quy tụ hơn 100 đại biểu, trong đó có ông Kohdayar Marri, Đại sứ Cộng hòa Hồi giáo Pakistan tại Việt Nam; ông Bahardeen Fazal, nhà sáng lập, Giám đốc điều hành CrescentRating và Giám đốc điều hành HalalTrip; cùng đại diện các cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà nghiên cứu, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp du lịch trong nước, quốc tế.

Quang cảnh hội thảo

Thị trường tiềm năng cho du lịch Đà Nẵng

Theo Báo cáo Chỉ số Du lịch Hồi giáo Toàn cầu (GMTI) 2026 do Mastercard và CrescentRating công bố, lượng khách du lịch Hồi giáo quốc tế đạt 196 triệu lượt trong năm 2025, tăng 11,3% so với năm trước. Con số này dự kiến tăng lên 262 triệu lượt vào năm 2030, với mức chi tiêu du lịch hằng năm ước tính vượt 310 tỉ USD.

Sự tăng trưởng của thị trường mở ra cơ hội cho những điểm đến có tiềm năng phát triển các sản phẩm, dịch vụ thân thiện với du khách Hồi giáo, trong đó có Đà Nẵng.

Năm 2025, Đà Nẵng đón khoảng 17,3 triệu lượt khách, tăng 15% so với năm 2024, trong đó khách quốc tế đạt 7,6 triệu lượt. Trong 9 tháng năm 2026, các cơ sở lưu trú trên địa bàn phục vụ hơn 15,8 triệu lượt khách, tăng hơn 26% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 7,7 triệu lượt, tăng hơn 28%; khách nội địa đạt hơn 8,1 triệu lượt, tăng hơn 24%.

Doanh thu lưu trú, ăn uống và lữ hành trong 9 tháng ước đạt hơn 56.900 tỉ đồng, tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lượng khách Hồi giáo đến thành phố vẫn còn khiêm tốn, một phần do khả năng thu hút và đáp ứng các nhu cầu đặc thù của nhóm khách này chưa tương xứng với tiềm năng.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại hội thảo

Hội thảo quy tụ hơn 100 đại biểu trong nước và quốc tế

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cho rằng, với lợi thế về hạ tầng, hệ thống cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch đa dạng cùng tài nguyên thiên nhiên và văn hóa phong phú, thành phố có nhiều điều kiện để phát triển các sản phẩm du lịch chuyên biệt, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách quốc tế.

Trong đó, du lịch Halal là hướng đi cần được nghiên cứu nghiêm túc, tiếp cận bài bản và triển khai phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Theo bà Nguyễn Thị Anh Thi, phát triển du lịch Halal không chỉ tạo cơ hội thu hút thêm khách quốc tế mà còn thúc đẩy kết nối giữa du lịch với thương mại, ẩm thực, lưu trú, mua sắm và các dịch vụ liên quan.

Để khai thác hiệu quả thị trường này, thành phố cần có sự chuẩn bị đồng bộ, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý và sự tham gia chủ động của cộng đồng doanh nghiệp.

PGS.TS Nguyễn Xuân Trung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi phát biểu tại hội thảo

Tăng cường hợp tác, chuẩn bị năng lực cung ứng dịch vụ Halal

Định hướng phát triển du lịch Halal tại Đà Nẵng được lãnh đạo thành phố xác định trên ba trọng tâm: tăng cường hợp tác quốc tế và học hỏi kinh nghiệm; từng bước nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ theo tiêu chuẩn Halal; đồng thời kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu và phát triển sản phẩm phù hợp.

Thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, trong đó có Đại sứ quán Pakistan tại Việt Nam, cùng các chuyên gia và đối tác quốc tế trong việc chia sẻ kinh nghiệm, cung cấp thông tin thị trường, kết nối đối tác và tìm hiểu nhu cầu của du khách Hồi giáo.

Cùng với đó, Đà Nẵng sẽ quan tâm nâng cao nhận thức, kiến thức và năng lực phục vụ khách Hồi giáo trong các lĩnh vực thiết yếu như ẩm thực, nhà hàng, lưu trú, mua sắm và dịch vụ hỗ trợ; chú trọng đào tạo nhân lực, tư vấn áp dụng các tiêu chuẩn và chứng nhận Halal phù hợp, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của du khách.

Thành phố cũng khuyến khích các hiệp hội, doanh nghiệp du lịch và thương mại chủ động nghiên cứu cơ hội, liên kết phát triển sản phẩm, dịch vụ và mở rộng hợp tác với đối tác quốc tế.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Đại sứ Cộng hòa Hồi giáo Pakistan tại Việt Nam Kohdayar Marri nhận định Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch Halal. Ông bày tỏ mong muốn tìm kiếm các đối tác để thúc đẩy lĩnh vực này tại Việt Nam.

Trong khi đó, PGS.TS Nguyễn Xuân Trung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi, cho biết hội thảo tập trung làm rõ khái niệm, đặc điểm và thị trường du lịch Halal; chia sẻ kinh nghiệm phát triển tại các quốc gia như Pakistan, Singapore, Malaysia; đánh giá thực trạng, triển vọng của Đà Nẵng và đề xuất các sáng kiến, chương trình hành động phù hợp.

Các ý kiến tại hội thảo được kỳ vọng góp phần giúp thành phố xây dựng định hướng phát triển du lịch Halal sát với nhu cầu thị trường và năng lực của doanh nghiệp, từng bước nâng cao khả năng cạnh tranh của điểm đến.

Thị trường du lịch Halal hiện đang nổi lên là một trong những phân khúc du lịch phát triển nhanh nhất toàn cầu, mở ra nhiều cơ hội cho các điểm đến tiềm năng như TP. Đà Nẵng

Theo PGS.TS Nguyễn Xuân Trung, việc kết nối giữa các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và đối tác quốc tế còn tạo điều kiện hình thành mạng lưới nghiên cứu, ứng dụng, thúc đẩy phát triển du lịch Halal tại Đà Nẵng và ngành Halal tại Việt Nam.

Thông qua việc trao đổi kinh nghiệm quốc tế, đánh giá cơ hội và thách thức, hội thảo hướng tới đề xuất các giải pháp khả thi để Đà Nẵng từng bước trở thành điểm đến thân thiện với du khách Hồi giáo, góp phần đa dạng hóa thị trường khách, nâng cao chất lượng du lịch và thúc đẩy phát triển bền vững.