Tìm giải pháp phát triển cơ sở đào tạo nghệ thuật đặc thù

Chiều 13/11, Trường Cao đẳng Nguyễn Du phối hợp với Câu lạc bộ Khối các trường đào tạo nghệ thuật toàn quốc tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Chiến lược phát triển các trường đào tạo lĩnh vực đặc thù nghệ thuật trong bối cảnh hiện nay”. Tham dự tọa đàm có các chuyên gia về lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật; lãnh đạo các sở, ngành và một số trường đại học, cao đẳng đào tạo lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật trên cả nước.

PGS.TS Đào Đăng Phượng - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, Chủ nhiệm CLB Khối các trường đào tạo nghệ thuật toàn quốc và TS. Đặng Thị Thúy Hằng - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nguyễn Du chủ trì tọa đàm.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 30 năm thành lập Trường Cao đẳng Nguyễn Du (1996 - 2026), là diễn đàn để các cơ sở đào tạo nghệ thuật trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nhận diện những vấn đề đặt ra và tìm kiếm giải pháp phát triển trong giai đoạn mới.

Trong bối cảnh công nghiệp văn hóa ngày càng được chú trọng, cùng với việc triển khai các chủ trương lớn về phát triển văn hóa, các cơ sở đào tạo lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật có nhiều thay đổi lớn và đứng trước yêu cầu đổi mới toàn diện.

Các vấn đề như: chiến lược tuyển sinh, chương trình đào tạo đến cơ chế, chính sách và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nghệ thuật vừa là thử thách, vừa là cơ hội của các đơn vị.

Ths. Nguyễn Văn Mãi - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Huế đóng góp ý kiến về công tác sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục nghệ thuật hiện nay.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong công tác sắp xếp, tuyển sinh, đào tạo tại các cơ sở giáo dục, đào tạo nghệ thuật; cơ chế, chính sách của địa phương đối với lĩnh vực đào tạo nghệ thuật đặc thù.

TS. Hoàng Thu Hiền - Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đào tạo nhân lực văn hóa - nghệ thuật tại địa phương.

Đại biểu cũng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và mô hình thực tiễn trong công tác tổ chức đào tạo, đổi mới phương thức giảng dạy, gắn đào tạo với yêu cầu thực tiễn của đời sống nghệ thuật; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ nhân lực văn hóa, nghệ thuật kế cận.

Đồng thời, đề xuất những giải pháp trong bảo tồn, kế thừa và phát huy giá trị các loại hình nghệ thuật truyền thống, đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng, thích ứng với xu hướng phát triển của đời sống văn hóa đương đại.

PGS.TS Đào Đăng Phượng - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương phát biểu tại chương trình.

Phát biểu bế mạc tọa đàm, PGS.TS Đào Đăng Phượng - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, Chủ nhiệm CLB Khối các trường đào tạo nghệ thuật toàn quốc khẳng định, những ý kiến trao đổi tại tọa đàm có ý nghĩa thiết thực, góp phần nhận diện cơ hội, thách thức và gợi mở định hướng phát triển cho các cơ sở đào tạo nghệ thuật trong bối cảnh mới. Đồng thời, mong muốn các trường, cơ sở đào tạo văn hóa - nghệ thuật tiếp tục đổi mới chương trình, nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp văn hóa.