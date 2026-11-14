Tìm giải pháp phát triển bền vững cho thương mại điện tử

Thu hẹp khoảng cách để mở rộng cơ hội kinh doanh số

Theo Cục trưởng Cục Thương mại điện tử (Bộ Công Thương) Lê Hoàng Oanh, năm 2026, TMĐT Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm thị trường có tốc độ tăng trưởng hàng đầu khu vực. Quy mô thị trường bán lẻ trực tuyến ước đạt 37,2 - 37,8 tỷ USD, tăng 20 - 22% so với năm 2025.

Tuy nhiên, tăng trưởng về quy mô chưa đồng nghĩa với cơ hội đã được phân bổ đồng đều. Thị trường vẫn tồn tại khoảng cách giữa các trung tâm đô thị lớn với vùng sâu, vùng xa; giữa doanh nghiệp quy mô lớn với doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã (HTX) và hộ kinh doanh.

Bên cạnh đó là khoảng cách giữa các thế hệ người tiêu dùng, sự chênh lệch về năng lực số và mức độ tuân thủ pháp luật giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Đây là những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển TMĐT, nhất là khi lĩnh vực này ngày càng gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh kế của hàng triệu người dân, doanh nghiệp.

Năm 2026 cũng ghi nhận những thay đổi quan trọng về hành lang pháp lý cho hoạt động TMĐT. Luật Thương mại điện tử có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Đặc biệt, Nghị định số 248/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 quy định ngày 12/12 hằng năm là Ngày Thương mại điện tử quốc gia.

Cục trưởng Cục TMĐT (Bộ Công Thương) Lê Hoàng Oanh phát biểu tại họp báocông bố chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày TMĐT quốc gia (12/12) và Tuần lễ TMĐT Việt Nam (Online Friday 2026).

Việc hoàn thiện thể chế cùng với sự mở rộng nhanh chóng của thị trường đặt ra yêu cầu không chỉ thúc đẩy tăng trưởng mà còn phải nâng cao chất lượng, tính minh bạch và khả năng tiếp cận của các chủ thể tham gia.

Theo bà Lê Hoàng Oanh, với chủ đề “Thương mại điện tử không khoảng cách”, các hoạt động hưởng ứng năm nay hướng tới 5 trụ cột, trong đó nhấn mạnh việc mở rộng cơ hội kinh doanh trên môi trường số đến mọi địa phương; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, HTX, hộ kinh doanh tham gia sâu hơn vào thị trường.

Một yêu cầu khác là xây dựng môi trường TMĐT thân thiện, an toàn để người tiêu dùng ở các độ tuổi đều có thể tiếp cận; phổ cập kiến thức, kỹ năng số và kinh doanh trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp.

Đáng chú ý, thu hẹp khoảng cách về tuân thủ pháp luật cũng được đặt ra như một điều kiện để xây dựng thị trường minh bạch, lành mạnh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Thực tế, khi TMĐT phát triển với tốc độ nhanh, sự chênh lệch về năng lực quản trị, ứng dụng công nghệ và hiểu biết pháp luật có thể khiến doanh nghiệp nhỏ, HTX và hộ kinh doanh gặp khó khăn khi tham gia thị trường. Vì vậy, mở rộng khả năng tiếp cận nền tảng số cần đi cùng hỗ trợ nâng cao năng lực vận hành, quản trị và tuân thủ quy định.

Dấu mốc phát triển thương mại điện tử

Để lan tỏa thông điệp “Thương mại điện tử không khoảng cách”, chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Thương mại điện tử quốc gia và Tuần lễ Thương mại điện tử Việt Nam (Online Friday 2026) sẽ diễn ra từ ngày 10 - 16/12/2026.

Trong đó, sự kiện trải nghiệm và không gian số được tổ chức trong hai ngày 10 - 11/12 tại Bảo tàng Hà Nội. Ngày 12/12 là tâm điểm của chuỗi hoạt động với các chương trình hưởng ứng và cao điểm kích cầu tiêu dùng trực tuyến.

Theo Cục Thương mại điện tử, các hoạt động được triển khai với sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trên cả nước.

Việc chính thức xác lập Ngày Thương mại điện tử quốc gia 12/12 không chỉ tạo thêm một dấu mốc cho hoạt động xúc tiến thương mại trực tuyến mà còn đặt ra yêu cầu thúc đẩy thị trường phát triển rộng khắp, tạo cơ hội tham gia bình đẳng hơn cho các chủ thể kinh doanh.

Với quy mô thị trường ngày càng mở rộng, bài toán của TMĐT Việt Nam không chỉ là duy trì tốc độ tăng trưởng mà còn là làm sao để doanh nghiệp ở nhiều quy mô, người dân ở nhiều địa bàn có thể tiếp cận và khai thác hiệu quả những cơ hội từ kinh tế số.