Tìm giải pháp phát huy danh hiệu Thành phố sáng tạo Âm nhạc UNESCO

Ngày 13/11, Ban Chỉ đạo hoạt động thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo khoa học “Đà Lạt - Thành phố sáng tạo Âm nhạc của UNESCO: Âm nhạc, sáng tạo và phát triển”.

Hội thảo nhằm đánh giá kết quả thực hiện các cam kết sau khi được UNESCO ghi danh, đồng thời định hướng phát triển hệ sinh thái âm nhạc sáng tạo trong thời gian tới.

Quang cảnh hội thảo.

Tham dự hội thảo có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn; ông Jonathan Wallace Baker - Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam; cùng đại diện các cơ quan Trung ương, địa phương thuộc Mạng lưới các Thành phố sáng tạo UNESCO, các nhà khoa học, chuyên gia, nghệ sĩ, nghệ nhân và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

Với thông điệp “Từ danh hiệu đến tác động - từ hoạt động đến hệ sinh thái - từ sáng tạo đến phát triển bền vững”, hội thảo tập trung nhìn lại quá trình thực hiện các cam kết của Đà Lạt kể từ khi được UNESCO ghi danh vào Mạng lưới các Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực Âm nhạc năm 2023. Qua đó, nhận diện những kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế và đề xuất giải pháp phát huy hiệu quả danh hiệu.

Các tham luận tại hội thảo tập trung vào nhiều vấn đề như thể chế hóa cam kết của Mạng lưới các Thành phố sáng tạo UNESCO trong chính sách phát triển địa phương giai đoạn 2023 - 2026; bảo tồn, phát huy âm nhạc truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số; quản trị Thành phố sáng tạo Âm nhạc Đà Lạt trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp; phát triển hệ sinh thái âm nhạc gắn với chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa và xây dựng thương hiệu “Đà Lạt - Thành phố âm nhạc”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh, việc Đà Lạt được UNESCO ghi danh năm 2023 là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, đồng thời mở ra cơ hội thúc đẩy giao lưu, hợp tác quốc tế, phát triển công nghiệp văn hóa và khẳng định vị thế của địa phương trên bản đồ sáng tạo khu vực, thế giới.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, giá trị của danh hiệu không chỉ nằm ở sự ghi nhận của quốc tế mà cần được cụ thể hóa bằng những chuyển biến thực chất trong đời sống văn hóa; phát triển cộng đồng sáng tạo, tạo cơ hội việc làm cho nghệ sĩ, nghệ nhân, bảo tồn và phát huy di sản âm nhạc, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân.

Để phát huy hiệu quả danh hiệu, tỉnh Lâm Đồng đang tập trung kiện toàn Ban Chỉ đạo, triển khai kế hoạch giai đoạn 2026 - 2027 và cụ thể hóa các cam kết trong hồ sơ ứng cử thành nhiệm vụ phù hợp với thực tiễn.

Trong đó, chú trọng hoàn thiện cơ chế quản trị, xây dựng hệ sinh thái âm nhạc, bảo tồn di sản âm nhạc truyền thống, thúc đẩy công nghiệp văn hóa và du lịch; đồng thời xác định mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể cho giai đoạn 2027 - 2031.

Lâm Đồng đặt mục tiêu đưa danh hiệu Thành phố sáng tạo Âm nhạc UNESCO trở thành động lực phát triển văn hóa, du lịch và kinh tế địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kỳ vọng các ý kiến tại hội thảo sẽ cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng Báo cáo định kỳ của Đà Lạt trong Mạng lưới các Thành phố sáng tạo UNESCO năm 2027, cũng như Kế hoạch hành động phát huy danh hiệu giai đoạn 2027 - 2031.

Tỉnh Lâm Đồng khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với UNESCO, các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng sáng tạo, tạo điều kiện để Đà Lạt phát triển thành điểm đến sáng tạo âm nhạc có bản sắc, sức lan tỏa và đóng góp thiết thực cho phát triển bền vững.

Trong khuôn khổ hội thảo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng và Trường Đại học Văn hóa TP.HCM đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện trong lĩnh vực văn hóa.