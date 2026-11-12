Tìm giải pháp nâng cao năng suất lao động khu vực công

Nội dung trên được tập trung thảo luận tại Hội thảo khoa học “Nâng cao năng suất lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp tỉnh Cà Mau”, diễn ra sáng 12/11, do UBND tỉnh Cà Mau phối hợp với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Đồng chí Nguyễn Minh Luân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Minh Luân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì, phát biểu tại hội thảo.

Thời gian qua, thực hiện cải cách hành chính và chuyển đổi số, phương thức làm việc tại nhiều cơ quan, đơn vị từng bước đổi mới; tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên.

Tuy nhiên, năng suất lao động khu vực công vẫn chưa đồng đều. Một bộ phận cán bộ còn thiếu chủ động, sáng tạo; kỹ năng làm việc trên môi trường số chưa đáp ứng yêu cầu. Chất lượng nguồn nhân lực, nhất là ở cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, cùng tình trạng thiếu nhân lực chuyên trách công nghệ thông tin, năng lực khai thác, kết nối và quản trị dữ liệu còn hạn chế đang ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ đánh giá năng suất theo quy trình sang đo lường bằng sản phẩm đầu ra, chất lượng và hiệu quả công việc thực tế.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân đề nghị các chuyên gia, nhà khoa học tập trung phân tích những điểm nghẽn, đề xuất giải pháp có tính khả thi, gắn với yêu cầu thực tiễn của tỉnh. Trong đó, chú trọng hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; phát triển nguồn nhân lực và bảo đảm các điều kiện cần thiết để nâng cao năng suất lao động.

Đông đảo chuyên gia, nhà khoa học và đại biểu tham dự hội thảo, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ góc nhìn về giải pháp nâng cao năng suất lao động khu vực công.

Một trong những vấn đề được tỉnh đặt ra là xây dựng bộ chỉ số đo lường năng suất lao động khu vực công, xác định cụ thể sản phẩm đầu ra và chỉ tiêu đánh giá đối với từng cơ quan, đơn vị, vị trí việc làm.

Đây là cơ sở để đổi mới phương thức đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo hướng thực chất, lấy kết quả và chất lượng công việc làm thước đo, khắc phục tình trạng đánh giá nặng về quy trình, hình thức.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Khá, Giảng viên cao cấp Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, đóng góp về giải pháp phát triển nguồn nhân lực, nâng cao kỹ năng số và đổi mới phương thức quản trị khu vực công.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học nhấn mạnh vai trò của dữ liệu trong quản trị, đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao năng lực thích ứng của đội ngũ cán bộ trước yêu cầu chuyển đổi số.

Những luận cứ khoa học và kinh nghiệm thực tiễn được chia sẻ tại hội thảo là cơ sở để tỉnh nghiên cứu, lựa chọn giải pháp phù hợp, hướng đến xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo./.