Ngày 20/11 tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Giải pháp tăng cường hoạt động phối hợp giữa các Hội ngành toàn quốc và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam”.

Ông Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam thông tin về chương trình.

Ông Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho biết, thời gian qua, công tác phối hợp giữa Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội ngành toàn quốc đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật - công nghệ, y tế, nông nghiệp, môi trường, kinh tế và khoa học xã hội.

Nhiều hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các dự án luật, chương trình, đề án lớn của Đảng và Nhà nước được triển khai bài bản, có chiều sâu, góp phần khẳng định vị thế và uy tín của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại trong cơ chế phối hợp hiện nay. Sự kết nối và chia sẻ thông tin chưa thực sự đồng bộ, thường xuyên; hoạt động ở một số lĩnh vực còn mang tính vụ việc, việc huy động nguồn lực chất xám của các hội ngành đôi khi còn bị động. Cơ chế phối hợp, phân công trách nhiệm, bảo đảm nguồn lực, hành lang pháp lý và cơ chế tài chính hỗ trợ phối hợp liên ngành vẫn còn bất cập.

Quang cảnh Hội thảo.

Bên cạnh đó, nội dung và phương thức hoạt động của một bộ phận tổ chức hội chưa theo kịp yêu cầu chuyển đổi số, hội nhập quốc tế; chưa tạo được nhiều diễn đàn học thuật mở để thu hút trí thức trẻ, trí thức khu vực kinh tế tư nhân và trí thức Việt Nam ở nước ngoài.

Theo ông Nguyễn Quyết Chiến, Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, có 22/92 hội ngành gửi báo cáo phản hồi về cơ chế phối hợp, trong đó tập trung làm rõ yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các hội trí thức từ Trung ương đến địa phương.

Trước yêu cầu triển khai Nghị quyết số 45-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy, các đại biểu góp ý xây dựng mối quan hệ giữa Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội ngành toàn quốc theo hướng một hệ sinh thái trí tuệ thống nhất, tương hỗ và cộng hưởng sức mạnh. Trong đó, Liên hiệp Hội Việt Nam phát huy vai trò cầu nối, đầu mối điều phối và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các hội thành viên; các hội ngành toàn quốc là lực lượng đóng góp tri thức chuyên sâu vào hoạt động chung.

Đề xuất giải pháp cụ thể, GS.TS Lê Vân Trình, Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật An toàn và Vệ sinh lao động Việt Nam cho rằng, Liên Hiệp hôi cần giữ vai trò là "nhạc trưởng" trong việc kết nối các hội ngành toàn quốc. Do đó, cần hoàn thiện cơ chế điều phối theo các cụm chuyên ngành, gắn với đặt hàng nhiệm vụ trọng tâm. Liên hiệp Hội Việt Nam có thể phân nhóm các hội ngành theo những lĩnh vực chuyên môn liên thông như công nghiệp, kỹ thuật, an toàn lao động, môi trường; y tế, sức khỏe, sinh học; nông nghiệp, tài nguyên... Qua đó, tăng cường phối hợp nghiên cứu các vấn đề liên ngành, tránh trùng lặp và nâng cao chất lượng kiến nghị chính sách.

Một giải pháp khác là thiết lập các chương trình phối hợp dài hạn giai đoạn 2026 - 2031 giữa Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam với các hội ngành chủ lực, xác định rõ nhiệm vụ hằng năm về tham gia xây dựng pháp luật, phổ biến kiến thức và nghiên cứu khoa học.

Đối với hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, cần chủ động tham gia ngay từ khâu đánh giá tác động chính sách, đề xuất xây dựng luật, thay vì chỉ góp ý khi dự thảo đã hoàn thiện ở giai đoạn cuối.

Các đại biểu cũng đề xuất xây dựng hệ sinh thái số, cơ sở dữ liệu chuyên gia dùng chung, kết nối đội ngũ chuyên gia của các hội ngành với Liên hiệp Hội Việt Nam; số hóa các ấn phẩm khoa học, kỷ yếu hội thảo và kho học liệu phổ biến kiến thức. Cùng với đó, tăng cường kết nối giữa các hội ngành toàn quốc với Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố để mở rộng hoạt động tập huấn, chuyển giao công nghệ và tư vấn kỹ thuật tại cơ sở.

Đáng chú ý, việc tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế tài chính và chính sách đãi ngộ trí thức cũng được đặt ra. Các đề xuất tập trung vào chuyển từ cơ chế cấp phát hành chính sang cơ chế Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ và khoán chi theo sản phẩm khoa học, tạo điều kiện để các hội phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm và năng lực sáng tạo.