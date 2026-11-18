Không gian chợ Đồng Xuân trở thành nơi trình diễn âm nhạc trong khuôn khổ Lễ hội. (Ảnh: BTC)

Ngày 18/11, trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, tại Chợ Đồng Xuân (số 1 Cầu Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp Tạp chí Kiến trúc tổ chức Tọa đàm “Chợ Đồng Xuân-Từ di sản Kẻ Chợ đến mô hình Tổ hợp kinh doanh sáng tạo (BID)”.

Tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo năm nay, chợ Đồng Xuân là một trong năm cụm không gian chính. Ban Tổ chức đã biến khu chợ thành không gian nghệ thuật với nhiều tác phẩm nghệ thuật thị giác khắp các không gian. Đây cũng là nơi diễn ra một số hoạt động âm nhạc.

Ban Tổ chức triển khai tour “Chạm Đồng Xuân” khám phá không gian chợ Đồng Xuân và những câu chuyện về lịch sử, văn hóa, đời sống giao thương của khu chợ lâu đời giữa lòng Hà Nội.

Chợ Đồng Xuân được hình thành từ năm 1888. Trải qua hơn 135 năm, từ một ngôi chợ có kiến trúc vòm thép nhịp lớn hiện đại nhất lúc bấy giờ, Đồng Xuân đã trở thành “tấm gương phản chiếu” bộ mặt đô thị, nơi lưu giữ ký ức và sự giao thoa văn hóa giữa phương Tây và bản địa.

Tuy nhiên, trước áp lực của đô thị hóa và sự thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế số, ngôi chợ di sản này đang đứng trước những thách thức chưa từng có về cả vai trò thương mại lẫn giá trị văn hóa.

Từ những nhận thức về vai trò của di sản và chủ trương của Hà Nội trong cam kết phát triển Thành phố Sáng tạo với việc kích hoạt kinh tế sáng tạo, các đại biểu tham dự tọa đàm đã trao đổi về những nội dung chính như: Xu thế toàn cầu về kiến tạo không gian sáng tạo, tổ hợp kinh doanh sáng tạo trong đô thị; các chương trình phát triển tổ hợp sáng tạo và các nguồn lực của thành phố; các giải pháp kiến trúc, nghệ thuật đương đại và sự tham gia của cộng đồng cho việc chuyển đổi mô hình chợ Đồng Xuân…

Với sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu, kiến trúc sư, chuyên gia trong nước và quốc tế trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, bảo tồn di sản, các nghệ sĩ tham gia Dự án nghệ thuật Đồng Xuân và chính bà con tiểu thương chợ Đồng Xuân…, tọa đàm đã trở thành diễn đàn đa chiều kết nối các bên, nhằm tìm kiếm giải pháp tái thiết không gian, hiện đại hóa phương thức kinh doanh nhưng vẫn giữ trọn vẹn “hồn cốt” di sản.

Các đại biểu cho rằng, với không gian di sản và thời gian tồn tại lâu dài, gắn bó với đời sống người dân phố cổ, chợ Đồng Xuân hoàn toàn có thể chuyển mình tham gia các hoạt động kinh tế sáng tạo khi đây là một địa chỉ du lịch thu hút đông đảo khách du lịch, đồng thời, ngay cạnh chợ, phường Hoàn Kiếm đang triển khai xây dựng Trung tâm Công nghiệp Văn hóa Hoàn Kiếm. Cách đưa các hoạt động văn hóa vào chợ trong Lễ hội là những gợi ý để khuyến khích thí điểm phát triển kinh tế sáng tạo, du lịch.

Ông Nguyễn Song Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồng Xuân khẳng định vị thế đặc biệt của chợ Đồng Xuân và chia sẻ tầm nhìn với một mô hình quản trị mới: “Đây là di sản đang có cộng đồng kinh doanh lớn, có hoạt động giao thương liên tục, có ký ức văn hóa, thương hiệu và khả năng tạo ra giá trị kinh tế. Mục tiêu của chúng ta không phải dựng một không gian sáng tạo mới trên nền một khu chợ cũ, mà là đánh thức tiềm năng sáng tạo vốn có trong chính đời sống của chợ. Giữ hồn Kẻ Chợ, khơi nguồn sáng tạo và kiến tạo giá trị mới. Đó là con đường để Đồng Xuân phát triển có bản sắc, khả thi và bền vững”.

Trong khi đó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam Phan Đăng Sơn cho rằng:“Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được định hướng chuyển dịch từ một chuỗi sự kiện đơn lẻ sang kiến tạo một hệ sinh thái sáng tạo đô thị bền vững. Việc đặt trọng tâm kết nối chợ Đồng Xuân với các không gian sáng tạo lân cận sẽ mở ra cơ hội để di sản thương mại truyền thống này trở thành hạt nhân kích hoạt kinh tế sáng tạo, lan tỏa giá trị lâu dài cho khu vực phố cổ và Thủ đô.”