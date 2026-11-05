Tìm giải pháp đáp ứng nhu cầu đá xây dựng khu vực phía bắc tỉnh

Sáng 5-11, đồng chí Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp nghe Sở Công Thương báo cáo tình hình và đề xuất giải pháp đáp ứng nhu cầu đá xây dựng tại khu vực phía bắc tỉnh. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ban, ngành và doanh nghiệp liên quan.

Đồng chí Lê Huyền chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Công Thương, tổng nhu cầu vật liệu đá xây dựng phục vụ các dự án thuộc Khu kinh tế Vân Phong trong năm 2026 ước khoảng 384.133 m³. Riêng Dự án Nâng cấp, mở rộng Cải tuyến Tỉnh lộ 1B đang cần gấp khoảng 10.615m³ đá để sản xuất bê tông nhựa.

Tuy nhiên, hiện nay, khu vực phía bắc tỉnh chỉ có 3/7 mỏ đá duy trì hoạt động khai thác. Một số mỏ phải tạm dừng do vướng thủ tục gia hạn hồ sơ thuê đất; một số đơn vị khác gặp khó khăn về pháp lý, nghĩa vụ thuế và thủ tục đấu nối giao thông nên chưa thể xuất bán vật liệu tồn bãi. Đơn cử, tại Mỏ đất, đá Ninh Tịnh (phường Đông Ninh Hòa), dù đang tồn bãi khoảng 10.000m³ đá thành phẩm song doanh nghiệp chưa thể cung ứng ra thị trường do lúng túng trong việc xác định trách nhiệm kê khai, nộp thuế tài nguyên và xuất hóa đơn giữa các bên hợp tác.

Đại diện Sở Công Thương báo cáo tình hình khai thác đá.

Sở Công Thương kiến nghị UBND tỉnh giao Thuế tỉnh chủ trì hướng dẫn cụ thể về thủ tục tài chính, thuế và hóa đơn cho doanh nghiệp khai thác Mỏ đất, đá Ninh Tịnh để giải phóng ngay lượng đá tồn bãi (doanh nghiệp đã cam kết ưu tiên cung cấp 10.000m³ đá cho Dự án Tỉnh lộ 1B từ tháng 11-2026). Bên cạnh đó, các sở, ngành liên quan khẩn trương hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc về thủ tục thuê đất đối với các mỏ đang tạm dừng hoạt động; hướng dẫn thủ tục thu hồi, điều chỉnh giấy phép để khai thác tận thu nguồn đá xây dựng đi kèm tại các mỏ đá ốp lát granite.

Đại diện doanh nghiệp báo cáo vướng mắc.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Huyền yêu cầu Sở Công Thương rà soát trữ lượng được phép khai thác và công suất khai thác tại các mỏ đá; hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục nâng công suất đối với những mỏ đủ điều kiện. Đối với các mỏ đang gặp vướng mắc, các sở, ngành liên quan cần phối hợp tháo gỡ để sớm khôi phục hoạt động. Bên cạnh đó, Sở Công Thương đẩy nhanh việc đấu giá quyền khai thác đá làm bê tông nhựa đường phục vụ các dự án giao thông.

Đồng chí Lê Huyền yêu cầu các đơn vị liên quan sớm làm việc với doanh nghiệp khai thác mỏ đá để rà soát khả năng khai thác theo công suất được cấp phép, đồng thời chủ động chuẩn bị nguồn nguyên liệu phục vụ nhu cầu năm 2027.

Riêng đối với Mỏ đất, đá Ninh Tịnh, đồng chí Lê Huyền giao Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh, Sở Công Thương giám sát, đôn đốc doanh nghiệp đưa vào khai thác thương phẩm trước ngày 10-11. Trường hợp gặp khó khăn về nghĩa vụ thuế, doanh nghiệp chủ động liên hệ cơ quan thuế để được hướng dẫn, giải quyết.