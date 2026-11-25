Ngày 25/11, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức tọa đàm “Giải pháp xử lý hiệu quả đối với tro bay của điện rác”, nhằm tìm kiếm giải pháp xử lý lượng tro bay tồn lưu, bảo đảm an toàn môi trường và hướng tới tái chế, tái sử dụng.

Tại tọa đàm, PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội cho biết, theo thông tin được đề cập tại phiên chất vấn của HĐND thành phố cuối tháng 10, lượng tro bay tồn lưu tại hai nhà máy điện rác Sóc Sơn và Seraphin vào gần 100.000 tấn. Đây là vấn đề cần sớm có giải pháp xử lý trước mắt, đồng thời xây dựng phương án lâu dài, ứng dụng công nghệ mới nhằm giảm áp lực chôn lấp và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Quang cảnh tọa đàm.

Theo Công ty CP Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội, đơn vị vận hành Nhà máy điện rác Sóc Sơn, mỗi ngày, đơn vị này tiếp nhận, xử lý từ 4.000 - 5.000 tấn rác, phát sinh khoảng 60 - 75 tấn tro bay. Từ khi chính thức vận hành vào tháng 5/2022 đến nay, lượng tro bay tồn lưu tại nhà máy đã vượt 91.000 tấn, chiếm dụng khoảng 10.000 m2 diện tích lưu chứa.

Ông Đỗ Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội cho biết, nhà máy đã triển khai quy trình thu gom, ổn định hóa, hóa rắn và bảo dưỡng tro bay trước khi lấy mẫu phân tích, đánh giá các chỉ tiêu môi trường. Tuy nhiên, lượng tro bay tồn lưu lớn đang gây áp lực về mặt bằng, có thể ảnh hưởng đến tiến độ triển khai giai đoạn 2 của nhà máy.

Tro điện rác.

Đề cập đến công nghệ xử lý, ông Tạ Văn Luân, Phó Giám đốc Viện chuyên ngành Xi măng và Bê tông, Viện Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng) cho biết, hiện có nhiều phương pháp được nghiên cứu và ứng dụng như ổn định hóa, hóa rắn bằng xi măng, vôi và chất kết dính vô cơ; xử lý hóa học bằng phương pháp rửa; xử lý nhiệt độ cao và công nghệ plasma.

Mỗi công nghệ có ưu điểm và hạn chế riêng. Trong đó, ổn định hóa, hóa rắn có quy trình tương đối đơn giản, chi phí đầu tư không quá lớn nhưng chủ yếu cố định các thành phần ô nhiễm, hạn chế khả năng phát tán chứ không loại bỏ hoàn toàn chất nguy hại. Phương pháp rửa có thể giảm hàm lượng muối, kiềm nhưng phát sinh nước thải cần xử lý riêng. Trong khi đó, công nghệ nhiệt và plasma có khả năng xử lý một số hợp chất nguy hại nhưng tiêu tốn nhiều năng lượng, chi phí đầu tư, vận hành cao và đòi hỏi kiểm soát nghiêm ngặt khí thải thứ cấp.

“Không có công nghệ nào là hoàn hảo và phù hợp với tất cả các loại tro bay. Việc lựa chọn phải dựa trên thành phần, đặc tính của từng nguồn tro bay, mục tiêu xử lý và điều kiện thực tế”, ông Tạ Văn Luân lưu ý.

Lưu trữ tro điện rác tại Nhà máy điện rác Sóc Sơn.

Theo GS.TS Hoàng Xuân Cơ, Trưởng ban Khoa học Hội Kinh tế môi trường Việt Nam, tro bay từ đốt rác sinh hoạt có đặc tính khác với tro bay từ các nhà máy nhiệt điện than. Thành phần rác sinh hoạt không đồng nhất, phụ thuộc nguồn đầu vào và mức độ phân loại tại nguồn. Vì vậy, cần có nghiên cứu độc lập, đầy đủ về thành phần, đặc tính tro bay tại các nhà máy điện rác của Hà Nội để làm cơ sở lựa chọn công nghệ.

GS.TS Hoàng Xuân Cơ cũng đề xuất thành phố tăng cường giám sát chất lượng tro bay sau xử lý, thực hiện lấy mẫu, phân tích định kỳ và theo dõi toàn bộ quá trình từ khối lượng phát sinh, lưu chứa đến địa điểm tiếp nhận cuối cùng. Khi đánh giá phương án tái chế so với chôn lấp, cần tính toán đầy đủ chi phí đầu tư, vận hành, vận chuyển, xử lý chất thải thứ cấp và khả năng tiêu thụ sản phẩm.

Các chuyên gia nhấn mạnh, tái chế tro bay thành vật liệu xây dựng là hướng cần nghiên cứu, nhưng điều kiện tiên quyết là phải chứng minh được mức độ an toàn về môi trường. Việc lựa chọn công nghệ không thể chỉ dựa trên chi phí xử lý ban đầu mà cần tính đến hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường trong dài hạn.

Bài toán xử lý tro bay điện rác tại Hà Nội vì vậy đòi hỏi sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, nhà khoa học và doanh nghiệp, từ kiểm soát nguồn phát sinh, lựa chọn công nghệ đến giám sát đầu ra. Đây cũng là cơ sở để từng bước giải quyết lượng tro bay tồn lưu, giảm áp lực lưu chứa và hướng tới sử dụng hiệu quả tài nguyên theo mô hình kinh tế tuần hoàn.