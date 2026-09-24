Tìm giải pháp căn cơ khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC HÀ

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội kết hợp trực tuyến đến các tỉnh, thành phố. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì tại điểm cầu Hà Nội. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng.

Theo báo cáo, đến ngày 15/9/2026, cả nước có 1.081.727 giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trong biên chế. So với định mức, cả nước thiếu 116.095 giáo viên, thừa cục bộ 12.767 giáo viên; thiếu giáo viên tập trung ở các môn tiếng Anh, Tin học, năng khiếu, nghệ thuật (âm nhạc, mỹ thuật…) và thừa ở các môn Văn, Toán, Tự nhiên - xã hội…

Sau khi điều tiết giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu, cả nước còn thiếu 103.328 giáo viên; trong đó khối mầm non, phổ thông còn thiếu 97.897 giáo viên. Hiện các trường công lập hợp đồng 49.648 giáo viên để bổ sung đội ngũ, song vẫn còn thiếu 48.249 giáo viên so với định mức.

Tại Đà Nẵng, năm học 2026 - 2027, thành phố có 26.165 giáo viên trong biên chế ở các cấp học. Theo quy mô trường, lớp, học sinh tăng, số lượng giáo viên cần có theo định mức là 35.014 giáo viên.

Thành phố đã chỉ đạo ký kết hợp đồng lao động giáo viên trong số biên chế được giao chưa sử dụng; HĐND thành phố đã giao 3.319 hợp đồng lao động thực hiện công việc vị trí việc làm viên chức.

Đến nay, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố cơ bản đã hoàn thành ký kết hợp đồng lao động giáo viên và các vị trí nhân sự hỗ trợ giáo dục khác, cơ bản đáp ứng đủ số lượng giáo viên cho năm học 2026 - 2027.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương chuyển mạnh từ nhận diện thực trạng sang triển khai các giải pháp cụ thể, quyết liệt, xử lý dứt điểm tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ; bảo đảm đủ giáo viên đáp ứng yêu cầu dạy học theo chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cũng đề nghị các bộ, ngành liên quan hướng dẫn các địa phương sắp xếp bố trí cán bộ quản lý, giáo viên dôi dư sau sắp xếp, cơ chế tài chính tổ chức tuyển dụng ngoài biên chế.

Các địa phương cần chủ động rà soát, điều tiết, điều động, tuyển dụng và sử dụng hiệu quả đội ngũ giáo viên; đồng thời chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả để nghiên cứu nhân rộng.

Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai các giải pháp căn cơ để phát triển cơ sở đào tạo sư phạm, nâng cao chất lượng đào tạo gắn với nhu cầu thực tế và yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Chương trình đào tạo giáo viên phải được rà soát, điều chỉnh để thích ứng với chuyển đổi số, sự phát triển nhanh của công nghệ và trí tuệ nhân tạo; qua đó xây dựng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu trước mắt, trung và dài hạn, tránh lãng phí nguồn lực xã hội.