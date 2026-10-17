Tìm giải pháp bứt phá cho du lịch đô thị cổ Hội An trong kỷ nguyên mới

Di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An nhìn từ trên cao. (Ảnh: NGUYỄN ANH CƯỜNG)

Hội thảo nhằm đánh giá thực trạng, đề xuất những định hướng, giải pháp phù hợp để phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An.

Phát biểu ý kiến khai mạc hội thảo, ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng thẳng thắn chỉ ra những thách thức lớn đối với du lịch Hội An: áp lực quá tải cục bộ không gian di sản, nguy cơ thương mại hóa, sự suy giảm cư dân bản địa trong khu phố cổ, cùng áp lực môi trường và biến đổi khí hậu.

Những vấn đề đó đặt ra yêu cầu phải đổi mới tư duy phát triển: không chỉ khai thác giá trị di sản sẵn có, mà phải bảo tồn để di sản tiếp tục sống, tiếp tục tạo ra giá trị cho các thế hệ hôm nay và mai sau; chuyển mạnh mô hình phát triển từ số lượng sang chất lượng, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả trải nghiệm.

Ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, phát biểu ý kiến khai mạc hội thảo. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Theo ông Tán Văn Vương, trong không gian phát triển mới của thành phố Đà Nẵng, Hội An có thêm cơ hội để mở rộng liên kết, phát huy các nguồn lực văn hóa, sinh thái, làng nghề, nông nghiệp, sông nước và biển đảo; đồng thời nâng cao vị thế trong hệ sinh thái du lịch của thành phố và khu vực. Lấy giá trị nổi bật toàn cầu của đô thị di sản Hội An làm nền tảng, lấy văn hóa bản địa làm lợi thế cạnh tranh và lấy chất lượng phát triển làm thước đo hiệu quả.

Khu phố cổ cần tiếp tục giữ vai trò trung tâm hội tụ, định hướng và lan tỏa các giá trị di sản; các không gian làng nghề, làng quê, sinh thái, sông nước và biển đảo cần được kết nối thành những sản phẩm bổ trợ, hình thành chuỗi trải nghiệm phong phú, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị cho toàn điểm đến.

Du khách tham quan đô thị cổ Hội An. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Hội thảo là dịp quan trọng để các nhà quản lý, chuyên gia, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp và cộng đồng cùng trao đổi, đánh giá toàn diện thực trạng, những kết quả đạt được, nhận diện những cơ hội và thách thức; từ đó đề xuất các định hướng, giải pháp có tính chiến lược nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản và phát triển du lịch Hội An theo hướng chất lượng, bền vững, có sức cạnh tranh trong giai đoạn mới.

Tại hội thảo, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận các nội dung cốt lõi như đặt bảo tồn và phát huy giá trị di sản ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển du lịch Hội An; phát triển kinh tế di sản gắn với kinh tế sáng tạo, công nghiệp văn hóa, xem văn hóa bản địa làm nguồn lực tạo ra giá trị gia tăng; xem cộng đồng dân cư làm chủ thể di sản, du khách làm trung tâm phục vụ.

Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Bên cạnh đó, các đại biểu đề xuất các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và nâng cao năng lực quản trị điểm đến; đồng thời tăng cường liên kết vùng, hoàn thiện cơ chế phối hợp để đặt phát triển du lịch Hội An trong tổng thể phát triển của thành phố Đà Nẵng.

Định hướng được đặt ra là phát triển du lịch Hội An trên nền tảng các giá trị của Di sản Văn hóa Thế giới, trong đó bảo tồn là yêu cầu xuyên suốt, cộng đồng là chủ thể quan trọng và du lịch là động lực góp phần phát huy giá trị di sản.

Với sự chung tay của cộng đồng, Hội An sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là đô thị di sản giàu bản sắc, điểm đến văn hóa-du lịch hấp dẫn, xanh, sáng tạo và bền vững, nơi di sản được gìn giữ, trao truyền và phát huy những giá trị trong giai đoạn mới