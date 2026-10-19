Tìm gia đình phù hợp cho trẻ, hạn chế kẽ hở trong nhận con nuôi

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI sáng 19/10. Ảnh: Media Quốc hội

Theo dự thảo, trẻ được nhận làm con nuôi phải thuộc trường hợp bị bỏ rơi, mồ côi cả cha và mẹ hoặc không nơi nương tựa, trừ trường hợp nuôi con nuôi trong phạm vi gia đình. Quy định này nhằm bảo đảm việc cho trẻ làm con nuôi xuất phát từ hoàn cảnh thực tế, tránh tách trẻ khỏi cha mẹ đẻ khi không cần thiết.

Dự thảo cũng bổ sung các trường hợp không được nhận con nuôi, trong đó có người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ hoặc được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Các quy định đối với người từng bị kết án về những tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự con người, ngược đãi người thân và tội phạm về ma túy cũng được điều chỉnh.

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất ghép trẻ với gia đình nhận nuôi trong cả trường hợp nuôi con nuôi trong nước và có yếu tố nước ngoài. Cơ quan có thẩm quyền sẽ lựa chọn người nhận nuôi phù hợp dựa trên điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng và nhu cầu của từng trẻ, nhằm hạn chế việc tự tìm trẻ, thỏa thuận thiếu minh bạch, tạo kẽ hở cho môi giới bất hợp pháp.

Dự thảo đồng thời đề xuất tăng cường vai trò của người làm công tác xã hội và người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã trong hỗ trợ giải quyết thủ tục, theo dõi sự phát triển và tìm kiếm thông tin về nguồn gốc của trẻ.

Các đề xuất hướng tới bảo đảm trẻ em được nhận nuôi trong môi trường gia đình an toàn, lành mạnh, với quyền và lợi ích tốt nhất của trẻ được đặt lên hàng đầu./.