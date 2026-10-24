Tìm được xe ôtô gây tai nạn chết người trên Quốc lộ 1 rồi rời hiện trường

Trưa 24/10, Công an Công an xã Hồng Thái cho biết, đã phát hiện xe ôtô đầu kéo liên quan vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong tại địa điểm cách hiện trường khoảng 12km.

Hiện trường vụ tai nạn khiến cháu A. tử vong.

Vụ việc xảy ra tại Km 1641 Quốc lộ 1, đoạn qua thôn Thái Thành, xã Hồng Thái vào tối 23/10. Theo thông tin ban đầu, bà P.T.X (SN 1976) điều khiển xe máy biển số 86B2-609.xx, chở cháu H.N.Q.A (SN 2020), lưu thông hướng Nha Trang - Phan Thiết.

Khi đến địa điểm trên, xe máy xảy ra va chạm với xe đầu kéo biển số 61M1-024.xx do tài xế N.N.B (SN 1991, ngụ tỉnh Đắk Lắk) điều khiển theo hướng cùng chiều. Vụ tai nạn khiến cháu A. tử vong tại chỗ, bà X. bị thương. Sau va chạm, xe đầu kéo tiếp tục lưu thông về hướng Phan Thiết, không dừng lại tại hiện trường.

Công an xã Hồng Thái tổ chức truy xét và phát hiện xe đầu kéo tại trước một quán cơm ở Km1653 Quốc lộ 1, thuộc xã Lương Sơn, cách hiện trường khoảng 12km. Lực lượng chức năng đã khám nghiệm phương tiện, thu thập dấu vết trên bánh xe và khung gầm để phục vụ điều tra.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.