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Ban quản lý dự án Thăng Long (Bộ Xây dựng) vừa ban hành Quyết định số 3456/QĐ-BQLDATL về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV-02: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm: thiết kế FEED, lập HSMT) thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Theo đó, liên danh Việt Nam - Pháp - Hàn Quốc là nhà thầu trúng thầu Gói thầu TV-02 với giá trúng thầu 10.243.393.118.005 đồng, thời gian thực hiện 30 tháng.

Các nhà thầu trong liên danh gồm: SYSTRA (thành viên đứng đầu, quốc tịch Pháp); các thành viên quốc tịch Hàn Quốc: Sambo Engineering Co., Ltd (SAMBO), Yooshin Engineering Corporation (Yooshin), Korea National Railway (KNR); các thành viên quốc tịch Việt Nam: Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải – CTCP (TEDI), Công ty CP tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam (TEDI SOUTH), Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải (TRICC), Công ty CP tư vấn xây dựng Hoàng Long (HOANG LONG).

Ông Phạm Hữu Sơn - Chủ tịch TEDI cho biết, các nhà thầu Việt Nam, đặc biệt là TEDI sẽ đảm nhận một khối lượng tương đối lớn tại Gói thầu TV-02 sau khi đã tích lũy kinh nghiệm tham gia tư vấn thiết kế Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.

Sau khi công bố kết quả lựa chọn nhà thầu, liên danh trúng thầu và Ban quản lý dự án Thăng Long sẽ tiến hành đàm phán. Kết quả đàm phán là cơ sở để tiến hành ký hợp đồng thực hiện Gói thầu TV-02.

Gói thầu TV-02 được xem là một trong những khâu then chốt của quá trình chuẩn bị đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, công trình có sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 67,34 tỷ USD.

Giá Gói thầu TV-02 là 10.782.519.132.273 đồng, với hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu thông thường (quốc tế), không qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ. Gói thầu được thực hiện theo loại hợp đồng đơn giá cố định đối với phần khảo sát và hợp đồng trọn gói đối với phần lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế FEED, lập hồ sơ mời thầu, với thời gian thực hiện 30 tháng.

Theo yêu cầu, đơn vị tư vấn được lựa chọn sẽ phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi với độ tin cậy cao về kỹ thuật và kinh tế, làm cơ sở phục vụ việc xem xét, quyết định đầu tư; đồng thời hoàn thiện thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED) và hồ sơ mời thầu để chuẩn bị triển khai các gói thầu xây lắp trong giai đoạn tiếp theo.

Kết quả nghiên cứu về công nghệ, phương án đầu tư, tài chính và hiệu quả Dự án còn là cơ sở để đánh giá khả năng huy động nguồn lực ngoài Nhà nước, trong đó có sự tham gia của các nhà đầu tư trong và ngoài nước theo phương thức PPP, nếu đáp ứng các điều kiện về hiệu quả đầu tư và khả năng hoàn vốn.

Đơn vị tư vấn cũng phải bảo đảm tính đồng bộ của toàn bộ hệ thống đường sắt và hạ tầng liên quan; tổ chức khảo sát, thu thập dữ liệu cơ sở có độ chính xác và tin cậy cao; phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan trong quá trình lập Dự án, đồng thời tuân thủ các quy định của Việt Nam và thông lệ quốc tế.

Đối với Dự án đường sắt tốc độ cao có quy mô và tính chất kỹ thuật chưa từng có tại Việt Nam, yêu cầu đặt ra đối với Gói thầu TV-02 không chỉ là hoàn thành hồ sơ nghiên cứu khả thi mà còn phải tạo lập nền tảng kỹ thuật, công nghệ và tổ chức thực hiện đủ độ tin cậy cho quá trình triển khai Dự án cũng như các bước phát triển hệ thống đường sắt tốc độ cao của Việt Nam sau này.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 1.541 km, điểm đầu tại ga Ngọc Hồi (TP. Hà Nội), điểm cuối tại ga Thủ Thiêm (TP.HCM), đi qua địa bàn 15 tỉnh, thành phố theo địa giới hành chính hiện nay.

Toàn tuyến được đầu tư mới đường đôi, khổ 1.435 mm, tốc độ thiết kế 350 km/h, tải trọng 22,5 tấn/trục; bố trí 23 ga hành khách, 5 ga hàng hóa cùng hệ thống phương tiện, thiết bị đồng bộ.

Tuyến đường sắt được đầu tư để vận chuyển hành khách, đáp ứng yêu cầu lưỡng dụng phục vụ quốc phòng, an ninh và có thể vận tải hàng hóa khi cần thiết.

Dự án có sơ bộ tổng mức đầu tư 1.713.548 tỷ đồng, tương đương khoảng 67,34 tỷ USD, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2035.