Tìm động lực tăng trưởng mới từ công nghiệp văn hóa

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cho biết, thành phố định hướng phát triển công nghiệp văn hóa trở thành một lĩnh vực kinh tế quan trọng, vừa bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc, vừa thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thu hút đầu tư và hình thành những sản phẩm, dịch vụ mang dấu ấn riêng. Điểm nghẽn lớn hiện nay không nằm ở tiềm năng mà ở khả năng chuyển hóa tiềm năng thành sản phẩm có sức cạnh tranh. Vì vậy, Đà Nẵng lựa chọn cách tiếp cận: Không chỉ tổ chức sự kiện, lễ hội mà phải tạo ra sản phẩm; không chỉ thu hút khách mà phải hình thành thị trường; không chỉ tạo phong trào mà phải có doanh thu và giá trị gia tăng.

Thành phố định hướng tập trung phát triển 6 ngành công nghiệp văn hóa trọng điểm gồm nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật - triển lãm, du lịch văn hóa, nội dung số và thủ công mỹ nghệ. Đồng thời, thành phố thực hiện ba chuyển dịch quan trọng: Từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển; từ khai thác tài nguyên sẵn có sang đầu tư cho sáng tạo, công nghệ và nội dung; từ các hoạt động ngắn hạn sang phát triển sản phẩm, thị trường và chuỗi giá trị dài hạn.

Định hướng này được đặt trong bối cảnh Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định phát triển văn hóa và con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực lớn của phát triển nhanh và bền vững; đặt yêu cầu đẩy mạnh các ngành công nghiệp văn hóa, hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và phát triển các cụm, khu, tổ hợp sáng tạo có khả năng cạnh tranh quốc tế.

Sau hợp nhất, không gian văn hóa của Đà Nẵng được mở rộng đáng kể, là nguồn lực để thành phố gắn bảo tồn di sản với công nghiệp văn hóa, sáng tạo, du lịch và kinh tế đêm, thay vì chỉ khai thác các giá trị văn hóa như những điểm tham quan đơn lẻ. Cùng với đó, Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, đặt mục tiêu đến năm 2030, phát triển mạnh ba cực tăng trưởng du lịch gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Đây là yêu cầu để thành phố Đà Nẵng chuyển từ tăng lượng khách sang nâng chất lượng trải nghiệm, thời gian lưu trú và mức chi tiêu thông qua các sản phẩm văn hóa có giá trị gia tăng cao.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi về mô hình phát triển công nghiệp văn hóa, chính sách thu hút đầu tư, nguồn nhân lực, chuyển đổi số, không gian sáng tạo, điện ảnh, kinh tế đêm, concert và các sản phẩm văn hóa đặc trưng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam cho rằng, lợi thế nổi bật của Đà Nẵng là khả năng kết nối du lịch, công nghệ, điện ảnh, sự kiện, nội dung số với Hội An - thành viên Mạng lưới các Thành phố sáng tạo UNESCO về Thủ công và Nghệ thuật dân gian - cùng hệ thống di sản, làng nghề và không gian sáng tạo. Thành phố cần tổ chức công nghiệp văn hóa theo chuỗi giá trị và hệ sinh thái thay vì phát triển rời rạc từng lĩnh vực; chú trọng năng suất, tài sản trí tuệ, thị trường và khả năng giữ lại giá trị tại địa phương. Đà Nẵng cũng cần xây dựng hệ thống đo lường và kịch bản tăng trưởng riêng cho công nghiệp văn hóa trong không gian hành chính mới. Hiệu quả không nên chỉ được tính bằng số lượng sự kiện mà cần dựa trên giá trị gia tăng, năng suất, số tài sản trí tuệ được thương mại hóa, doanh thu cấp phép và mức chi tiêu sáng tạo của du khách.

Từ góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Sun Group Vùng Miền Trung cho rằng, lễ hội, sự kiện cần được phát triển thành sản phẩm có chuỗi giá trị, kéo theo lưu trú, ẩm thực, thương mại và kinh tế đêm. Sun Group đề xuất tiếp tục nâng tầm Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, từng bước hình thành một “mùa DIFF” kết hợp âm nhạc, trình diễn ánh sáng, ẩm thực và chợ đêm, qua đó kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của du khách. Doanh nghiệp cũng đề xuất nghiên cứu các sản phẩm lễ hội từ chính tài nguyên bản địa như “Tết Việt ở Hội An”, “Mùa xuân Ngũ Hành Sơn” và “Tuần lễ di sản Chăm Pa”, hướng tới hình thành lịch sự kiện quanh năm, giảm tính mùa vụ của du lịch.

Ở góc nhìn về tài sản trí tuệ, ông Lee Jinsik, đại diện Hiệp hội Kinh doanh Nhân vật Hàn Quốc đề xuất Đà Nẵng xem tài sản trí tuệ gắn với các nhân vật sáng tạo (IP nhân vật) là một hướng để tham gia sâu hơn vào công nghiệp nội dung. Hiệp hội mong được hợp tác với Đà Nẵng trong phát triển IP nhân vật thành phố, đào tạo nhân lực, kết nối thị trường cấp phép, xây dựng trung tâm nghiên cứu - phát triển và ứng dụng IP vào các lễ hội, hoạt động du lịch, sản phẩm lưu niệm, gắn với doanh nghiệp và các nhà sáng tạo địa phương.

Còn ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Phát triển thị trường Công ty Cổ phần Vinpearl cho rằng, sau sáp nhập, Đà Nẵng có cơ hội kết nối du lịch biển với Hội An, Mỹ Sơn, làng nghề và văn hóa bản địa để hình thành hệ sinh thái trải nghiệm tích hợp. Vai trò của doanh nghiệp đầu tàu không chỉ nằm ở quy mô đầu tư mà ở khả năng kết nối tài nguyên, cộng đồng, sản phẩm và thị trường thành một hệ sinh thái có thể tự tạo dòng khách. Phát triển du lịch văn hóa bền vững cần đặt cộng đồng vào trung tâm, tạo điều kiện để nghệ nhân, người làm nghề và người dân cùng tham gia sáng tạo, vận hành và hưởng lợi. Trọng tâm là chuyển từ tổ chức sự kiện đơn lẻ sang chuỗi trải nghiệm liên kết, trong đó sự kiện tạo lý do để du khách đến, hệ sinh thái nghỉ dưỡng, ẩm thực và di sản giữ họ ở lại, còn sản phẩm liên tục đổi mới tạo động lực để quay trở lại.

Trình diễn sản phẩm văn hoá áo dài Việt tại hội nghị.

Sau các phiên trao đổi, thảo luận và đóng góp ý kiến, thành phố Đà Nẵng cùng các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động kết nối, ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp văn hóa, điện ảnh, lễ hội, concert, nội dung số, du lịch văn hóa và kinh tế ban đêm. Các thỏa thuận được kỳ vọng mở ra thêm cơ hội hợp tác, đầu tư, từng bước hình thành các sản phẩm, dịch vụ và thị trường mới.