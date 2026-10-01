Tìm 'Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất' năm 2026

Mục đích của hội thi là hướng tới tôn vinh các điểm đến giàu bản sắc, có sản phẩm đặc sắc, mang lại lợi ích cho cộng đồng và phát triển theo hướng bền vững. Theo kế hoạch, UBND các tỉnh, thành phố lựa chọn, đề cử các điểm đến tiêu biểu tham gia Hội thi. Mỗi địa phương được đề cử tối đa 2 điểm đến. Hồ sơ phải được gửi về Ban Tổ chức trước ngày 15/10/2026. Công tác đánh giá, bình chọn và chấm điểm dự kiến hoàn thành trước ngày 30/11; lễ trao giải dự kiến diễn ra trong khuôn khổ Festival OCOP Việt Nam năm 2026 tại TP. Hồ Chí Minh, từ ngày 3-6/12.

Đối tượng tham gia là các điểm đến du lịch nông thôn được UBND cấp tỉnh lựa chọn, đề cử bằng văn bản. Điểm đến phải có không gian địa lý xác định trên địa bàn một đơn vị hành chính cấp xã, có tài nguyên đặc trưng khu vực nông thôn, cơ chế tổ chức quản lý, sự tham gia của cộng đồng và khả năng cung cấp sản phẩm, dịch vụ phục vụ khách du lịch theo hướng bền vững.

Theo kế hoạch, điểm đến du lịch nông thôn phải có không gian địa lý xác định, nằm trên địa bàn một đơn vị hành chính cấp xã; có tài nguyên du lịch mang đặc trưng nông thôn; được tổ chức quản lý; có sự tham gia của cộng đồng và các bên liên quan; có khả năng cung cấp sản phẩm, dịch vụ phục vụ khách du lịch theo hướng bền vững.

Hội thi “Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất” năm 2026 vì vậy vừa là hoạt động tôn vinh, vừa là cơ hội để định hình chuẩn mực mới cho du lịch nông thôn. Ảnh: Thanh Bình

Bên cạnh đó, các điểm đến tham gia được đánh giá theo nguyên tắc: Lấy bản sắc và chất lượng làm trung tâm; lợi ích cộng đồng làm giá trị cốt lõi; trải nghiệm của du khách làm thước đo; phát triển bền vững làm mục tiêu hướng đến. Bộ tiêu chí tập trung vào bốn nhóm nội dung gồm sản phẩm du lịch đặc sắc; giá trị cộng đồng; phát triển bền vững và quản lý rủi ro; xúc tiến du lịch và chuyển đổi số.

Hội thi có 2 hạng mục giải thưởng. Hạng mục “Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất” được trao cho 5 điểm đến do Ban Giám khảo lựa chọn. Hạng mục “Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam được cộng đồng bình chọn” trao cho 3 điểm đến có số lượt bình chọn cao nhất. Các điểm đến đạt giải được nhận giấy chứng nhận, biểu trưng Hội thi và tiền thưởng theo quy định.

Về lâu dài, Ban Tổ chức kỳ vọng hình thành thương hiệu giải thưởng “Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất”, đồng thời tạo mạng lưới các điểm đến tiêu biểu để chia sẻ kinh nghiệm, quảng bá và thúc đẩy liên kết du lịch nông thôn trong nước và quốc tế.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường ý nghĩa dài hạn của Kế hoạch không chỉ nằm ở việc chọn ra 5 hay 8 điểm đến được vinh danh trong năm 2026. Mục tiêu quan trọng hơn là từng bước hình thành mạng lưới các điểm đến du lịch nông thôn hàng đầu Việt Nam, tạo không gian để các địa phương, cộng đồng học hỏi lẫn nhau và hướng tới xây dựng giải thưởng quốc gia về du lịch nông thôn trong những năm tiếp theo.

Từ góc nhìn phát triển nông thôn, đây cũng là sự chuyển dịch đáng chú ý: nông thôn không chỉ là nơi sản xuất nông nghiệp mà còn là không gian văn hóa, sinh thái, dịch vụ và trải nghiệm có khả năng tạo ra những giá trị kinh tế mới.

Hội thi “Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất” năm 2026 vì vậy vừa là hoạt động tôn vinh, vừa là cơ hội để định hình chuẩn mực mới cho du lịch nông thôn: có bản sắc, có chất lượng, có cộng đồng tham gia, có sinh kế được tạo ra và có trách nhiệm với môi trường.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thời hạn kết thúc nhận hồ sơ đăng ký tham gia hội thi là trước ngày 10/10. Công tác đánh giá, bình chọn và chấm điểm dự kiến hoàn thành trước ngày 30/11. Lễ trao giải được tổ chức trong khuôn khổ lễ khai mạc Festival OCOP Việt Nam năm 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến diễn ra đầu tháng 12/2026.