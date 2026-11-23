GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01% so với cùng kỳ, riêng quý III tăng 9,95%, tạo đà cho việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng cả năm. Ông đánh giá như thế nào về điều hành CSTT của NHNN thời gian qua và những đóng góp trong giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế?

Để đánh giá đóng góp của CSTT, trước hết cần nhìn vào bức tranh chung của nền kinh tế. GDP 9 tháng đầu năm 2026 tăng 9,01%, riêng quý III tăng 9,95%, cho thấy đà tăng trưởng khá tích cực. Đằng sau kết quả đó là sự đóng góp của các động lực như xuất khẩu, sản xuất công nghiệp, đầu tư, trong đó có những nỗ lực thúc đẩy giải ngân đầu tư công. Đáng chú ý, tăng trưởng cao vẫn đi cùng với việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Trong kết quả chung đó, CSTT và hoạt động ngân hàng có những đóng góp rất quan trọng. NHNN đã nỗ lực duy trì dòng vốn tín dụng cho nền kinh tế, điều hành linh hoạt các công cụ CSTT, đồng thời chú trọng định hướng tín dụng vào sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng mới.

Điểm đáng ghi nhận không chỉ nằm ở quy mô tín dụng mà còn ở sự chuyển biến trong cơ cấu dòng vốn. Những tháng đầu năm, tín dụng đối với các lĩnh vực như xuất khẩu, khoa học, công nghệ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhà ở xã hội và một số lĩnh vực sản xuất, kinh doanh được quan tâm thúc đẩy. Điều đó cho thấy nỗ lực đưa dòng vốn vào những khu vực có khả năng tạo ra giá trị gia tăng, hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp và đóng góp cho tăng trưởng kinh tế.

Một kết quả quan trọng khác là công tác điều hành tỷ giá và kiểm soát lạm phát. Trong bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là những diễn biến khó lường của kinh tế toàn cầu, NHNN đã điều hành tỷ giá tương đối ổn định. Đồng Việt Nam là một trong số rất ít đồng tiền trong khu vực châu Á tăng giá, trong khi hầu hết các đồng tiền của các nước khác mất giá từ 2-7%, đã góp phần rất lớn để lạm phát trong tầm kiểm soát. Cần lưu ý là Việt Nam là nền kinh tế có độ mở rất lớn, chịu ảnh hưởng đáng kể từ biến động giá hàng hóa quốc tế, đặc biệt là giá năng lượng. Trong điều kiện đó, duy trì sự ổn định tương đối của tỷ giá có ý nghĩa rất lớn đối với việc hạn chế tác động của lạm phát nhập khẩu, củng cố niềm tin thị trường và tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận những thách thức và sự đánh đổi trong điều hành. Để giữ ổn định tỷ giá, kiểm soát lạm phát, CSTT phải cân nhắc kỹ việc sử dụng các công cụ, trong đó có lãi suất. Mặt bằng lãi suất chịu sức ép không chỉ từ diễn biến lạm phát, tỷ giá mà còn từ đảm bảo thanh khoản của hệ thống ngân hàng. Nếu lãi suất tăng, khả năng tiếp cận vốn và chi phí tài chính của doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng. Ngược lại, nếu quá chú trọng mở rộng tín dụng, nới lỏng điều kiện tiền tệ để hỗ trợ tăng trưởng thì có thể làm gia tăng rủi ro đối với ổn định kinh tế vĩ mô và an toàn hệ thống. Đó chính là tính phức tạp của bài toán điều hành hiện nay. Nền kinh tế đặt mục tiêu tăng trưởng cao, nhu cầu vốn rất lớn, nhưng CSTT không thể chỉ chạy theo mục tiêu cung ứng vốn.

Có thể nói, công tác điều hành CSTT thời gian qua đã đi đúng hướng, đóng góp tích cực vào việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra trong thời gian tới sẽ còn lớn hơn khi nền kinh tế hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao, trong khi những biến động từ bên ngoài vẫn rất khó lường. Theo tôi, CSTT cần tiếp tục phát huy vai trò là “mỏ neo” góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời điều hành linh hoạt các công cụ để hỗ trợ tăng trưởng trong điều kiện cho phép. Điều quan trọng là tăng trưởng tín dụng phải đi đôi với ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm sự an toàn của hệ thống ngân hàng.

Tăng trưởng cao đòi hỏi nguồn vốn trung - dài hạn lớn, trong khi nguồn huy động của ngân hàng chủ yếu là ngắn hạn. Nếu tiếp tục dựa nhiều vào vốn ngân hàng, sức ép cân đối kỳ hạn và chi phí huy động sẽ khiến mục tiêu giảm lãi suất khó khăn hơn. Chưa kể tỷ lệ tín dụng/GDP đang ở mức cao. Theo ông, cần tháo gỡ những điểm nghẽn nào để thị trường vốn đáp ứng tốt hơn nhu cầu đầu tư dài hạn, qua đó giảm gánh nặng cho tín dụng ngân hàng và tạo thêm dư địa điều hành CSTT?

Muốn đạt tốc độ tăng trưởng cao trong những năm tới, nền kinh tế cần huy động một lượng vốn đầu tư rất lớn, đặc biệt là vốn trung và dài hạn cho kết cấu hạ tầng, công nghệ… Trong khi đó, hệ thống tài chính Việt Nam vẫn phụ thuộc nhiều vào tín dụng ngân hàng. Điều này tạo áp lực đáng kể đối với các ngân hàng, bởi nguồn vốn huy động chủ yếu có kỳ hạn ngắn hơn so với nhu cầu vay vốn đầu tư dài hạn. Khi nhu cầu vốn tiếp tục gia tăng, bài toán cân đối kỳ hạn, thanh khoản và chi phí huy động càng trở nên phức tạp, ảnh hưởng đến khả năng duy trì mặt bằng lãi suất hợp lý. Vì vậy, phát triển một hệ thống tài chính cân đối hơn, trong đó thị trường vốn đảm nhiệm tốt hơn vai trò cung ứng vốn trung và dài hạn là yêu cầu hết sức quan trọng.

Một trong những vấn đề quan trọng là phát triển hệ thống xếp hạng tín nhiệm, nâng cao tính minh bạch và khả năng đánh giá rủi ro của các công cụ đầu tư. Cùng với đó phải thúc đẩy sự hình thành và phát triển của những nhà đầu tư tổ chức có nguồn vốn dài hạn như quỹ hưu trí, doanh nghiệp bảo hiểm và các quỹ đầu tư. Đây là những chủ thể có vai trò rất lớn đối với sự phát triển bền vững của thị trường vốn.

Đối với thị trường trái phiếu, cần phát triển đồng bộ cả trái phiếu Chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp. Thị trường trái phiếu Chính phủ phải góp phần hình thành đường cong lãi suất chuẩn với cơ cấu kỳ hạn hợp lý, tạo cơ sở tham chiếu cho việc định giá các công cụ tài chính khác. Trong khi đó, thị trường trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục được củng cố theo hướng minh bạch, lành mạnh, nâng cao niềm tin của nhà đầu tư sau những khó khăn đã qua.

Do đó, chúng ta nên quan tâm hơn đến khả năng tiếp cận thị trường vốn quốc tế, kể cả các kênh phát hành trái phiếu quốc tế. Việc phát triển các kênh huy động vốn này phải đi cùng với nâng cao năng lực quản trị, công bố thông tin và tuân thủ các chuẩn mực thị trường.

Đối với thị trường cổ phiếu, những chuyển biến tích cực gần đây khi thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp là cơ hội cần tận dụng để tiếp cận dòng vốn toàn cầu quy mô lớn. Tuy nhiên, nâng hạng không phải đích đến cuối cùng. Quan trọng hơn là tiếp tục cải thiện chất lượng thị trường, thu hút các dòng vốn đầu tư dài hạn và nâng cao khả năng huy động vốn cho doanh nghiệp.

Tôi muốn nhấn mạnh rằng đây không phải câu chuyện có thể giải quyết trong một vài năm. Muốn thị trường vốn phát triển thực chất phải kiên trì hoàn thiện các điều kiện nền tảng, xây dựng niềm tin và phát triển các chủ thể tham gia thị trường.

Khi phát triển thị trường vốn sẽ góp phần giảm sự phụ thuộc của nền kinh tế vào tín dụng ngân hàng, qua đó giảm áp lực đối với hệ thống ngân hàng và tạo thêm dư địa cho điều hành CSTT. Đây cũng là điều kiện quan trọng để phát triển hệ thống tài chính cân đối, lành mạnh hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu vốn cho tăng trưởng trong dài hạn.

Trong điều kiện CSTT phải cân đối nhiều mục tiêu, từ hỗ trợ tăng trưởng đến kiểm soát lạm phát, ổn định tỷ giá và bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng, vai trò của CSTK càng trở nên quan trọng. Theo ông, dư địa của CSTK hiện nay ra sao và cần ưu tiên những giải pháp nào, đặc biệt trong nâng cao hiệu quả đầu tư công, để tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế?

Theo tôi, trong điều kiện hiện nay, dư địa của CSTK tương đối thuận lợi hơn so với CSTT. CSTT phải đồng thời thực hiện nhiều mục tiêu, đặc biệt là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tỷ giá và bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng. Vì vậy, để hỗ trợ tăng trưởng cao, cần phát huy mạnh mẽ hơn vai trò của CSTK.

Điều này không có nghĩa là chỉ đơn thuần mở rộng chi ngân sách, mà quan trọng hơn là sử dụng hiệu quả các công cụ của CSTK, từ thuế, phí, chi ngân sách đến đầu tư công nhằm giảm chi phí cho doanh nghiệp, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và tạo thêm động lực tăng trưởng. Trong đó, đầu tư công cần được xác định là một trọng tâm, nhưng không chỉ xét ở quy mô vốn hay tốc độ giải ngân.

Thực tế, tiến độ giải ngân đầu tư công đã có cải thiện, song vẫn chưa đồng đều giữa các địa phương. Đáng chú ý hơn, khối lượng vốn được giải ngân tăng chưa đồng nghĩa với việc các công trình, dự án sớm hoàn thành và phát huy hiệu quả. Nếu nguồn lực bị phân tán, nhiều dự án cùng triển khai nhưng chưa hoàn thành, hiệu quả đối với nền kinh tế sẽ bị hạn chế. Chẳng hạn, một tuyến đường dù đã thực hiện phần lớn khối lượng nhưng chưa kết nối hoàn chỉnh thì vẫn chưa thể phát huy đầy đủ giá trị sử dụng.

Bên cạnh đó, việc huy động vốn cho ngân sách, nhất là thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ cần tính toán thận trọng về quy mô, thời điểm và cơ cấu kỳ hạn. Khi nhu cầu vốn của cả khu vực công và khu vực tư nhân đều lớn, nếu không điều phối hợp lý, hoạt động huy động vốn của ngân sách có thể tạo thêm áp lực lên mặt bằng lãi suất. Việc xây dựng cơ cấu kỳ hạn phát hành phù hợp, góp phần hình thành đường cong lãi suất hợp lý, có ý nghĩa quan trọng đối với cả quản lý ngân sách và sự phát triển của thị trường vốn.

Như vậy, dư địa tài khóa cần được phát huy không đơn thuần bằng việc tăng chi, mà quan trọng hơn là nâng cao hiệu quả phân bổ, sử dụng nguồn lực, tạo ra những công trình, dự án có tác động thực chất và khả năng lan tỏa lớn đối với nền kinh tế.

Hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao, yêu cầu hỗ trợ nền kinh tế ngày càng lớn, trong khi biến động giá năng lượng và thị trường tài chính quốc tế tiếp tục gây sức ép lên lạm phát, tỷ giá. Theo ông, đâu là những yêu cầu đặt ra trong phối hợp điều hành CSTT và CSTK thời gian tới để vừa tạo động lực cho tăng trưởng cao, vừa giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô?

Phối hợp CSTT và CSTK là vấn đề đã được đặt ra từ nhiều năm và ngày càng được hoàn thiện. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, yêu cầu phối hợp trở nên phức tạp hơn, bởi chúng ta vừa phải huy động nguồn lực rất lớn để thúc đẩy tăng trưởng, vừa phải giữ ổn định kinh tế vĩ mô trước những biến động khó lường của môi trường quốc tế.

Điều này càng đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ trong điều hành, bởi các công cụ tài khóa và tiền tệ có mối quan hệ, tác động qua lại trực tiếp. Chẳng hạn, hoạt động thu, chi ngân sách, dòng tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại hệ thống ngân hàng và việc phát hành trái phiếu Chính phủ đều có thể tác động đến thanh khoản, cung tiền và mặt bằng lãi suất. Vì vậy, sự phối hợp cần được thực hiện cụ thể trong điều hành dòng tiền ngân sách, cũng như xác định quy mô, thời điểm và cơ cấu kỳ hạn huy động vốn phù hợp với diễn biến thị trường.

Theo tôi, vấn đề cốt lõi là phải tìm được “điểm cân bằng” hợp lý giữa ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng, đặc biệt là giữa kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng cao. Đây là bài toán rất khó bởi điểm cân bằng đó không cố định mà thay đổi theo diễn biến của các yếu tố kinh tế trong nước và quốc tế. Một giải pháp có thể phù hợp ở thời điểm này nhưng chưa chắc còn phù hợp khi điều kiện thị trường thay đổi. Vì vậy, điều hành chính sách phải dựa trên hệ thống dữ liệu đầy đủ, chính xác, kịp thời, cùng các chỉ số tài chính, tiền tệ và những ngưỡng cảnh báo phù hợp. Nhất là, cần tăng cường năng lực phân tích, dự báo, xây dựng các kịch bản điều hành và hệ thống cảnh báo sớm để có thể chủ động nhận diện rủi ro, đưa ra phản ứng chính sách đúng thời điểm, đúng liều lượng. Đây là điều kiện quan trọng để việc phối hợp giữa CSTT và CSTK thực sự linh hoạt, nhuần nhuyễn theo diễn biến thực tế.

Trong đó, ổn định kinh tế vĩ mô phải là nền tảng. Những sức ép từ giá năng lượng, nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng, diễn biến lãi suất quốc tế và các cú sốc bên ngoài có thể tác động đến lạm phát, tỷ giá và điều kiện tài chính trong nước. Chỉ khi duy trì được lạm phát ở mức tương đối thấp, chúng ta mới có điều kiện giữ mặt bằng lãi suất hợp lý, tạo thêm dư địa cho CSTT hỗ trợ tăng trưởng. Tỷ giá được điều hành đủ linh hoạt để hấp thụ các cú sốc bên ngoài, nhưng đồng thời phải duy trì sự ổn định tương đối nhằm củng cố niềm tin thị trường và sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, nhất là đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Về CSTT, tiếp tục điều hành linh hoạt các công cụ nhằm bảo đảm thanh khoản của hệ thống ngân hàng, góp phần giảm áp lực lên lãi suất. Trong phạm vi phù hợp, tiếp tục phát huy hiệu quả các chương trình tín dụng đối với lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng như doanh nghiệp nhỏ và vừa, xuất khẩu, khoa học, công nghệ, thủy sản, nhà ở xã hội. Những kinh nghiệm từ các chương trình tín dụng hỗ trợ thủy sản, nhà ở xã hội đã triển khai là cơ sở để lựa chọn phương thức hỗ trợ phù hợp, bảo đảm dòng vốn đến đúng đối tượng và phát huy hiệu quả.

Tuy nhiên, việc khơi thông dòng vốn phải gắn với nâng cao chất lượng tín dụng. Song song với đó tiếp tục cơ cấu lại hệ thống các TCTD, tăng cường năng lực tài chính, quản trị rủi ro, thanh tra, giám sát và ứng dụng công nghệ. Đây là điều kiện để hệ thống ngân hàng vừa hỗ trợ tăng trưởng, vừa bảo đảm an toàn, lành mạnh.

Về CSTK, cần phát huy tốt hơn dư địa hỗ trợ tăng trưởng, nhất là thông qua các giải pháp về thuế, phí và đầu tư công có trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ giữa điều hành CSTT và CSTK trong quản lý dòng tiền ngân sách, xác định quy mô, thời điểm và cơ cấu kỳ hạn phát hành trái phiếu Chính phủ phù hợp, tránh tạo thêm áp lực lên thanh khoản hệ thống ngân hàng và mặt bằng lãi suất.

Nhìn rộng hơn, việc phối hợp hai chính sách chỉ có thể phát huy hiệu quả bền vững khi đi cùng với cải cách cơ cấu và phát triển hệ thống tài chính cân đối hơn, nhất là thị trường vốn. CSTT không thể một mình gánh vác toàn bộ yêu cầu hỗ trợ tăng trưởng của nền kinh tế.

Theo tôi, ổn định là nền tảng, việc đưa dòng vốn vào nền kinh tế một cách hiệu quả là động lực, còn xây dựng hệ thống tài chính, ngân hàng an toàn, lành mạnh và hiện đại là điều kiện để duy trì tăng trưởng bền vững. Đó cũng là yêu cầu xuyên suốt đối với sự phối hợp chính sách trong giai đoạn tới.

Xin trân trọng cảm ơn ông!