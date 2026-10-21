Tìm danh tính liệt sĩ từ mẫu ADN thân nhân

Ngày 21/10, tỉnh Lào Cai đồng loạt ra quân triển khai đợt 2 chiến dịch thu nhận mẫu ADN tại 8 điểm cho hơn 600 thân nhân họ ngoại còn sống của liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn toàn tỉnh. Các điểm thu nhận được bố trí tại các phường Yên Bái, Lào Cai, Nghĩa Lộ và các xã Nghĩa Tâm, Bảo Hà, Lục Yên, Mậu A, Thác Bà trong 2 ngày (20 - 21/10).

Sáng sớm ngày 21/10, cụ Phùng Thị Vân, 96 tuổi ở thôn Át Thượng, xã Lâm Thượng được cháu chở đến trụ sở Công an xã Lục Yên để lấy mẫu sinh phẩm ADN.

Cụ Vân được cháu và đoàn viên đưa đến nơi lấy mẫu ADN.

Cụ Vân có em trai là liệt sĩ Phùng Văn Nga, hy sinh năm 1965, vẫn chưa tìm thấy hài cốt.

Nay tuổi cao, sức yếu, cụ Vân không thể nhớ em trai mình hy sinh ở đâu. Vậy nhưng, 61 năm qua, nỗi niềm canh cánh mong tìm thấy hài cốt em trai chưa bao giờ vơi trong lòng cụ.

Cụ Vân bày tỏ niềm xúc động khi Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền quan tâm triển khai lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin lần này tiếp tục thắp lên niềm tin, rằng một ngày nào đó sẽ tìm thấy hài cốt liệt sĩ Phùng Văn Nga đưa về an táng tại quê cha, đất tổ.

Ông Nguyễn Tiến Triều đến lấy mẫu ADN mong tìm thấy hài cốt 2 anh trai đã anh dũng hy sinh tại chiến trường miền Nam.

Còn ông Nguyễn Tiến Triều, ở thôn Mậu Đông 2, xã Mậu A lại có 2 anh trai là liệt sĩ hy sinh năm 1968 và năm 1970 tại chiến trường miền Nam vẫn chưa tìm thấy hài cốt. Những năm qua, gia đình đã bỏ nhiều công sức đi tìm nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng.

“Năm nay đã ngoài 80 tuổi, nguyện vọng lớn nhất của tôi là tìm được hài cốt của 2 anh trai đưa về quê nhà. Tôi hy vọng thông qua đợt triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin quy mô lớn hiện nay của Đảng, Nhà nước, may mắn sẽ đến với gia đình, tìm thấy danh tính của 2 anh trai”, ông Triều bộc bạch.

Trong số 85 thân nhân gia đình liệt sĩ ở 6 xã có mặt tại trụ sở Công an xã Lục Yên sáng 21/10 để thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đại đa số là những người cao tuổi, mắt mờ, chân đã chậm. Nhiều người phải nhờ con, cháu và các lực lượng như quân sự xã, dân quân, tự vệ, an ninh, trật tự ở cơ sở, đoàn viên, thanh niên chở đi đến điểm lấy mẫu ADN.

Có những người người thân hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và chiến tranh biên giới phía Bắc. Nếu tính từ thời điểm kết thúc Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, đến nay đã hơn 70 năm, hay gần nhất là Chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979 thì nay cũng gần 50 năm. Đó là khoảng thời gian đằng đẵng nỗi niềm mong mỏi tìm lại hài cốt liệt sĩ của thân nhân gia đình các liệt sĩ.

Các thân nhân liệt sĩ đến lấy mẫu ADN tại điểm thu nhận mẫu tại xã Lục Yên sáng 21/10.

Cùng với thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” của Chính phủ, Bộ Công an đã triển khai kế hoạch về mở đợt “Cao điểm triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính”.

Đến nay, tỉnh Lào Cai đã triển khai 2 đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Trong đợt 1, lực lượng công an toàn tỉnh đã thu nhận mẫu ADN được 3.115/3.188 trường hợp, đạt 97,71% so với số thân nhân cần thu nhận. Đợt 2 đang được triển khai, theo kế hoạch sẽ tổ chức lấy mẫu tại 8 điểm, tại các xã, phường: Yên Bái, Thác Bà, Lào Cai, Bảo Hà, Nghĩa Lộ, Nghĩa Tâm, Mậu A, Lục Yên, trong 2 ngày 20 và 21/10, với tổng số 676 trường hợp là thân nhân liệt sĩ.

Thượng tá Lê Văn Hiền - Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Lào Cai cho biết: Để việc thu nhận diễn ra đồng bộ, hiệu quả, đơn vị đã phân công các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ chiến sĩ tham gia các đoàn công tác cụ thể, bố trí tại từng điểm thu nhận. Công tác chuẩn bị về nhân lực, phương tiện, vật tư, quy trình thu mẫu đều được rà soát kỹ lưỡng. Cán bộ được yêu cầu thực hiện đúng quy trình chuyên môn, bảo đảm chính xác, bảo mật thông tin, đồng thời giữ thái độ tận tình, chu đáo, tôn trọng đối với thân nhân liệt sĩ.

Các lực lượng thực hiện các bước thu nhận thông tin, lấy mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Trong quá trình triển khai kế hoạch, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường nơi bố trí điểm thu nhận để mọi công việc được tiến hành thuận lợi nhất.

Các lực lượng tại cơ sở gồm: cán bộ quân sự xã, dân quân, tự vệ, lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở, đoàn viên, thanh niên và cán bộ y tế cấp xã đã được huy động tham gia hỗ trợ thông báo, vận động và dẫn đường cho thân nhân liệt sĩ; hướng dẫn thủ tục, giữ gìn an ninh, trật tự tại điểm thu nhận; trực tiếp giúp đỡ, đưa đón những trường hợp cao tuổi, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn; bảo đảm công tác y tế, chăm sóc sức khỏe trong suốt quá trình thu mẫu.

Sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng đã góp phần để việc thu nhận diễn ra thuận lợi, an toàn, chu đáo và thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với thân nhân liệt sĩ.

Trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, có hàng vạn người con đã anh dũng hy sinh. Ngày đất nước nở hoa độc lập, nhiều người trong số họ vĩnh viễn nằm lại trên khắp nẻo chiến trường, không rõ thông tin. Nhiều năm trôi qua, là chừng ấy thời gian người thân của các liệt sĩ mong ngóng tìm được hài cốt để đưa các anh về yên nghỉ trong lòng đất mẹ.

Việc triển khai đợt cao điểm lần 2 thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin là hoạt động mang ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” tốt đẹp của dân tộc.

Đợt cao điểm triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin sẽ góp phần giúp thân nhân các gia đình liệt sĩ tìm được hài cốt của người thân đã anh dũng hy sinh. Đây là hoạt động mang ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.