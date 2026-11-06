Tìm chủ xe máy màu hồng liên quan đến án ma túy ở Hà Nội

Ngày 6/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đang điều tra vụ án hình sự “Mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy” theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số A1367/QĐ-CSMT ngày 9/10/2026.

Xe máy tang vật. Ảnh: CACC

Quá trình điều tra, cơ quan công an thu thập được tài liệu, thông tin liên quan đến việc ngày 6/7, Lê Hải Nam (SN 2007, trú tại phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội) sử dụng một chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Scoopy màu hồng, mang BKS 29AD-783.XX để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Chiếc xe máy trên đã qua sử dụng, có số khung MH1JMH214SK303300, số máy JMHZE1303106.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị ai là chủ sở hữu hợp pháp của chiếc xe máy có đặc điểm nêu trên mang theo giấy tờ, tài liệu chứng minh quyền sở hữu, liên hệ cơ quan công an để được giải quyết theo quy định.

Chủ xe máy trên có thể tới địa điểm tiếp nhận thông tin tại Công an phường Kiến Hưng, lô C3, Khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng, TP Hà Nội, hoặc liên hệ điều tra viên Đỗ Văn Tiến, số điện thoại 0916804892.

Cơ quan công an đề nghị người dân nếu biết thông tin về chủ sở hữu chiếc xe máy hoặc có giấy tờ liên quan, sớm liên hệ để phối hợp giải quyết vụ việc.