Tìm chủ sở hữu vật chứng vụ án trộm cắp tài sản

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh có tạm giữ một xe mô tô biển số 59N1-738.49; số khung: RLHJF331DY465927, số máy: JF33E0546091 màu đỏ đã qua sử dụng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh tìm chủ sở hữu xe máy liên quan vụ án "Trộm cắp tài sản".

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác minh nguồn gốc xe ở Phòng CSGT do bà Hồ Thị Quy (SN 1983, địa chỉ: 65/6A Gò Xoài, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân (nay là phường Bình Hưng Hòa, TP Hồ Chí Minh)) đứng tên đăng ký. Qua xác minh bà Hồ Thị Quy hiện đi đâu không rõ.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vật chứng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh thông báo tìm chủ sở hữu của chiếc xe máy kể trên. Mọi chi tiết xin liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Điều tra viên thụ lý Nguyễn Nhựt Khanh, ĐTDĐ: 0975962628).