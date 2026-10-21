Tìm chủ sở hữu đồng hồ Rolex và một tập tiền mệnh giá 500.000 đồng

Vừa qua, Công an phường Cầu Giấy tiếp nhận 2 vụ việc người dân nhặt được tài sản và tự nguyện giao nộp để tìm kiếm, trao trả cho người đánh mất. Đến nay, lực lượng chức năng vẫn chưa xác định được chủ sở hữu hợp pháp của các tài sản này.

Nhằm sớm xác minh và trao trả tài sản theo đúng quy định, Công an phường Cầu Giấy đã thông báo đặc điểm cụ thể để người dân biết, phối hợp cung cấp thông tin.

Tài sản thứ nhất là một đồng hồ đeo tay nhãn hiệu Rolex Oyster Perpetual Datejust, vỏ và dây bằng kim loại màu trắng bạc, mặt đồng hồ màu đen.

Hình ảnh chiếc đồng hồ đeo tay nhãn hiệu Rolex Oyster Perpetual Datejust, công dân nhặt được trình báo Công an phường Cầu Giấy

Chiếc đồng hồ đã qua sử dụng và được một công dân nhặt được, sau đó trình báo, giao nộp cho Công an phường Cầu Giấy.

Hiện cơ quan Công an đang xác minh để tìm chủ sở hữu hợp pháp của tài sản này.

Tài sản thứ hai gồm một đồng hồ đeo tay nhãn hiệu Swarovski, màu vàng hồng, dây da màu hồng, mặt đồng hồ màu đỏ, cùng một tập tiền mệnh giá 500.000 đồng.

Hình ảnh 01 đồng hồ đeo tay nhãn hiệu Swarovski kèm theo một tập tiền mệnh giá 500.000 đồng, công dân nhặt được trình báo Công an phường Cầu Giấy

Theo thông tin từ Công an phường Cầu Giấy, số tài sản trên được người dân nhặt được ngày 4/10/2026, tại khu vực trước số 265 đường Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, Hà Nội, sau đó giao nộp cho cơ quan Công an.

Công an phường Cầu Giấy đề nghị người dân nếu là chủ sở hữu hợp pháp hoặc biết thông tin liên quan đến chủ sở hữu các tài sản trên, liên hệ với cơ quan Công an để được hướng dẫn xác minh, giải quyết theo quy định.

Khi đến liên hệ nhận lại tài sản, người dân cần cung cấp thông tin, tài liệu hoặc căn cứ cần thiết để chứng minh quyền sở hữu hợp pháp.

Địa chỉ liên hệ là Công an phường Cầu Giấy, số 188 Nguyễn Khánh Toàn, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Cán bộ tiếp nhận, xác minh là đồng chí Ngô Mạnh Toàn, số điện thoại 0986.616.161.