Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, đơn vị đang tiến hành xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 18/10/2026, tại Km 99+660 Quốc lộ 217, thuộc địa phận thôn Quyết Thắng, xã Thiết Ông, tỉnh Thanh Hóa.

Vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong

Thời điểm trên, xe ô tô tải mang biển kiểm soát 29K-018.96 do anh Cao Đình Phương (SN 1974, trú tại thôn Xuân Tiến, xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển, di chuyển theo hướng từ ngã ba Đồng Tâm, xã Thiết Ông đi xã Bá Thước, đã xảy ra va chạm với xe mô tô mang biển kiểm soát 59A3-013.86.

Chiếc xe mô tô do anh Nguyễn Tấn Thành (SN 2003, trú tại thôn Hoàng Yến, xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển, lưu thông theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến anh Nguyễn Tấn Thành tử vong trên đường đi cấp cứu, chiếc xe mô tô bị hư hỏng.

Quá trình xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định chiếc xe mô tô mang biển kiểm soát 59A3-013.86 có số khung JYARN17N97A002202, số máy N514E-006915. Tuy nhiên, đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được thông tin chủ sở hữu hợp pháp của phương tiện.

Để phục vụ công tác xác minh, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan hoặc biết thông tin về chủ sở hữu chiếc xe mô tô nói trên liên hệ, phối hợp làm việc.

Người là chủ sở hữu phương tiện được đề nghị đến Công an xã Thiết Ông, tỉnh Thanh Hóa để cung cấp thông tin hoặc liên hệ trực tiếp với Điều tra viên thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết, đến ngày 21/12/2026, nếu không có cá nhân, cơ quan, tổ chức nào đến nhận và làm việc liên quan đến phương tiện, đơn vị sẽ tiến hành thu hồi chiếc xe mô tô nêu trên theo quy định của pháp luật.