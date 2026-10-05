Tìm chủ cơ sở kinh doanh liên quan vụ chiếm đoạt tài sản tại Công ty TNHH Siam Super Stream Việt Nam

Ngày 5/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Chi nhánh Công ty TNHH Siam Super Stream Việt Nam theo Quyết định khởi tố án hình sự số 430-01 ngày 25/8/2003; Quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự số C9744 ngày 15/5/2026.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ năm 2000 - 2003, Phạm Hoàng Dũng (SN 1960; nơi thường trú trước khi bỏ trốn: 320E cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) là nhân viên của Chi nhánh Công ty TNHH Siam Super Stream Việt Nam (địa chỉ: 321 Lãnh Binh Thăng, phường 8, quận 11, TP. Hồ Chí Minh) được giao nhiệm vụ tiếp thị, giao hàng và thu tiền của khách hàng để nộp về Công ty, mặt hàng là nước tăng lực nhãn hiệu RHINO.

Quá trình bán hàng và thu tiền thanh toán của 73 khách hàng tại các tỉnh Nha Trang, Bình Thuận, Phú Yên, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng ... Dũng đã không nộp đầy đủ về Công ty, chiếm đoạt số tiền 315.951.100 đồng để tiêu xài cá nhân.

Ngày 25/8/2003, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Quyết định truy nã đối với Phạm Hoàng Dũng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Sau thời gian bỏ trốn, ngày 7/5/2026, Phạm Hoàng Dũng bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện và bắt giữ, bàn giao cho Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị chủ sở hữu hoặc người đại diện của các cơ sở kinh doanh liên quan (danh sách 73 khách hàng) liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TP. Hồ Chí Minh) gặp điều tra viên Ngô Hoàng Nam để làm rõ các nội dung liên quan vụ án.