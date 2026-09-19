Tìm chủ cho đại đô thị hơn 650ha, vốn đầu tư 8.150 tỷ đồng tại Cần Thơ

Ngày 16/9 vừa qua, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã ký các quyết định phê duyệt thông tin dự án và bảng theo dõi tiến độ thực hiện hoạt động lựa chọn nhà đầu tư đối với 3 dự án Khu đô thị mới 927C - Khu 1, Khu 2 và Khu 3.

Ba dự án có tổng diện tích sử dụng đất khoảng 657ha, trải trên địa bàn xã Phú Hữu, xã Châu Thành (trước đây thuộc tỉnh Hậu Giang). Các dự án được định hướng hình thành những khu đô thị tổng hợp, phát triển đồng bộ nhà ở, thương mại - dịch vụ, công trình công cộng cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cây xanh và mặt nước.

Diện tích lớn nhất trong 3 dự án là Khu đô thị mới 927C - Khu 1, quy mô khoảng 279 ha, nằm tại xã Phú Hữu và xã Châu Thành. Chi phí thực hiện dự án hơn 3.740 tỷ đồng. Khoản này chưa bao gồm chi phí cắm mốc xác định ranh giới, san lấp, bồi thường và giải phóng mặt bằng.

Theo quy hoạch, Khu 1 sẽ bố trí các loại hình nhà ở liền kề, biệt thự, nhà ở tái định cư, đồng thời cải tạo và chỉnh trang khu dân cư hiện hữu. Quỹ đất dự án còn dành cho các công trình giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, cây xanh, thương mại - dịch vụ, dịch vụ hỗn hợp, bãi đỗ xe, mặt nước và hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật.

Khu đô thị mới 927C - Khu 2 có diện tích khoảng 204 ha, được triển khai tại xã Phú Hữu. Sơ bộ chi phí thực hiện dự án gần 2.297 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí cắm mốc, san lấp, bồi thường và giải phóng mặt bằng.

Dự án được định hướng phát triển các khu nhà ở, công trình hạ tầng xã hội, thương mại - dịch vụ và dịch vụ hỗn hợp. Bên cạnh xây dựng mới, dự án cũng bao gồm việc chỉnh trang khu dân cư hiện hữu và đầu tư hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, mặt nước.

Trong khi đó, Khu đô thị mới 927C - Khu 3 có diện tích khoảng 173ha, cũng nằm tại xã Phú Hữu. Dự án có sơ bộ chi phí thực hiện gần 2.118 tỷ đồng, chưa bao gồm các khoản liên quan đến cắm mốc, san lấp, bồi thường và giải phóng mặt bằng.

Vị trí Khu đô thị mới 927C - Khu 3, quy mô 173ha

Tổng ba dự án có diện tích sử dụng đất đạt khoảng 657,14ha, trong khi sơ bộ chi phí thực hiện vào khoảng 8.155 tỷ đồng.

Theo các quyết định của UBND TP Cần Thơ, cả 3 dự án đều thuộc danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị quyết số 293/NQ-HĐND ngày 31/12/2025 của HĐND TP Cần Thơ. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu thầu rộng rãi quốc tế.

UBND TP Cần Thơ yêu cầu thời gian thực hiện đầu tư xây dựng và kinh doanh của mỗi dự án không quá 120 tháng, tính từ thời điểm được giao đất.

UBND TP Cần Thơ giao Sở Xây dựng thực hiện nhiệm vụ của bên mời thầu và tổ chức các bước lựa chọn nhà đầu tư tiếp theo theo quy định. Cơ quan này cũng có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và giám sát quá trình triển khai dự án trong các lĩnh vực đô thị, xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản.

Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, mỗi dự án sẽ được lập phương án riêng. Sau khi nhà đầu tư được công nhận, nhà đầu tư sẽ ký hợp đồng với Trung tâm Phát triển quỹ đất để tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định.

Việc đưa 3 khu đô thị 927C vào quy trình lựa chọn nhà đầu tư diễn ra trong bối cảnh Cần Thơ đang thúc đẩy một loạt dự án đô thị quy mô lớn.

Đầu tháng 9/2026, thành phố cũng thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong, có quy mô gần 3.000ha.

Dự án được triển khai tại các xã Châu Thành, Phú Hữu, Đông Phước và Thạnh Hòa thuộc địa bàn tỉnh Hậu Giang cũ, nay thuộc TP Cần Thơ. Theo định hướng, dự án sẽ phát triển tổ hợp đô thị, du lịch và nghỉ dưỡng cao cấp, qua đó hình thành thêm không gian phát triển đô thị, du lịch và dịch vụ của thành phố.