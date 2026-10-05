Tìm cha, mẹ đẻ cho bé trai sơ sinh bị bỏ rơi rạng sáng

UBND phường Tuần Châu (TP Quảng Ninh) vừa phát đi thông báo về việc tìm thân nhân của trẻ bị bỏ rơi trên địa bàn.

Theo đó, vào sáng ngày 4/10, Công an phường Tuần Châu tiếp nhận tin báo của bà Đàm Thị Hòa (trú tại khu phố Minh Châu 2, phường Tuần Châu) báo tin vào lúc 5h15 cùng ngày, bà phát hiện 1 bé trai sơ sinh bị bỏ rơi gần khu vực Trung tâm Thể thao TP Quảng Ninh.

Thông báo tìm thân nhân trẻ bị bỏ rơi của UBND phường Tuần Châu. Ảnh: TL.

Ngay khi nhận được tin báo, UBND phường Tuần Châu đã chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan phối hợp với Công an phường tiến hành tìm hiểu sự việc, thiết lập biên bản trẻ bị bỏ rơi theo quy định. Sau đó, cháu bé được đưa đến Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh thăm khám.

Qua thăm khám ban đầu cho thấy, trẻ bị bỏ rơi khoảng 2 ngày tuổi, nặng 2,7kg; sức khỏe cháu ổn định, ăn uống, vệ sinh bình thường.

UBND phường Tuần Châu thông báo ai là cha, mẹ đẻ, ông bà hoặc người thân của trẻ bị bỏ rơi sớm đến chính quyền làm thủ tục nhận lại con. Đến hết ngày 10/10/2026, nếu người thân không đến nhận lại, UBND phường sẽ thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật.