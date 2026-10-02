Tìm cảm hứng để làm mới tủ đồ từ phong cách thời trang tại Milan Fashion Week

Quần Capri là item nổi bật nhất mùa Thu

Quần Capri không hề xa lạ với các tín đồ thời trang. Nhưng mùa Thu này, kiểu quần lửng đặc trưng ấy lại đặc biệt nổi bật khi được phối theo cách mới mẻ.

Công thức được dùng phổ biến là kết hợp quần Capri với áo khoác cổ funnel-neck (cổ ống/ cổ phễu đứng), giày có phom dáng điêu khắc và một chiếc túi xách chỉn chu. Sự kết hợp giữa phần quần ngắn và những món phụ kiện có phom mạnh giúp tổng thể trông hiện đại hơn.

Đỏ cà chua tiếp tục phủ sóng

Đỏ cà chua là một trong những gam màu nổi bật trên các sàn diễn Xuân 2027 của Prada, Tod’s và Marni. Xu hướng này nhanh chóng xuất hiện trên đường phố Milan với nhiều cách biến tấu khác nhau.

Một fashionista chọn áo len đỏ mềm mại, layer bên ngoài sơ mi trắng, sau đó kết hợp cùng chân váy, giày slingback và túi xách nhỏ. Cách phối này giúp gam đỏ nổi bật nhưng vẫn giữ được vẻ thanh lịch, chỉn chu.

Áo cổ cao mang tinh thần poet-core

Trên đường phố, vài tín đồ thời trang cũng gây chú ý với công thức phối áo blouse cổ cao - một trong những xu hướng áo nữ được nhắc đến nhiều trong mùa Thu 2026.

Cô gái này chọn blouse trắng có chi tiết nhún, sơ vin cùng quần jeans đen ống rộng. Giày cao gót lưới và chiếc túi dây mảnh tạo thêm nét phá cách, giúp tổng thể không bị quá cổ điển.

Xuyên thấu nhưng không quá táo bạo

Trang phục xuyên thấu có thể trông khá “khó chơi”, nhưng bí quyết nằm ở cách layering. Thay vì mặc trực tiếp một món đồ xuyên thấu, hãy thử khoác áo ngoài trong suốt bên ngoài một chiếc váy kín đáo.

Một đôi tất sheer cao đến đầu gối cũng là lựa chọn thú vị để tăng hiệu ứng nhiều lớp. Công thức này vẫn giữ được vẻ quyến rũ nhưng không khiến người mặc cảm thấy quá hở.