Hệ thống tên lửa Patriot của Đức. Ảnh: DPA

Trong vài tháng qua, ngày càng xuất hiện nhiều thông tin về sự quan tâm của Đức đối với các hệ thống tên lửa, từ tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình đến các tổ hợp phóng từ đất liền và trên biển. Mỹ, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Israel đều nằm trong số những đối tác được Berlin quan tâm. Có vẻ như Đức dự định dành toàn bộ ngân sách cho tên lửa, với mục tiêu trở thành cường quốc tên lửa hàng đầu Tây Âu.

Theo bài viết trên trang RT.com của chuyên gia quân sự Dmitry Kornev, người sáng lập dự án MilitaryRussia, Cam kết tài chính của Berlin đối với việc thúc đẩy các chương trình quân sự đã lên tới mức chưa từng có. Đức đang tăng mạnh chi tiêu quốc phòng. Trong giai đoạn 2024-2025, khoảng 200 doanh nghiệp mới trong ngành công nghiệp quốc phòng đã xuất hiện tại Đức, và thêm 100 doanh nghiệp được thành lập kể từ tháng 11/2025.

Một ví dụ đáng chú ý là tập đoàn Rheinmetall đã tăng mạnh sản lượng đạn pháo, từ khoảng 70.000 quả lên 1,5 triệu quả mỗi năm. Trong 6 năm tới, công ty có kế hoạch đầu tư khoảng 30 tỷ euro (34 tỷ USD) vào sản xuất vũ khí và đạn dược. Bên cạnh đó, Đức đang tích cực tìm cách mua các hệ thống tên lửa hoàn chỉnh và quan tâm tới việc thiết lập các cơ sở sản xuất chung.

Cùng với những sáng kiến này, Đức đang xây dựng các lực lượng mặt đất có khả năng tấn công các mục tiêu quân sự sâu trong lãnh thổ của đối phương tiềm tàng, về cơ bản hình thành lực lượng tên lửa trong Bundeswehr.

Theo tác giả Kornev, một mặt, việc mở rộng này nâng cao năng lực tấn công của NATO và cho phép phản ứng linh hoạt trước bất kỳ mối đe dọa bên ngoài nào ở khoảng cách hàng nghìn km. Mặt khác, những năng lực tấn công như vậy có thể dễ dàng khơi dậy ý tưởng về sự thống trị và bá quyền quân sự.

Tomahawk, Flamingo và Anthem

Đi đầu trong chiến lược mới của Đức sẽ là các hệ thống tên lửa Typhon MRC (Năng lực tầm trung) của Mỹ, được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk với tầm bắn lên tới 1.600 km. Bundeswehr dự kiến dành gần 3,4 tỷ euro để mua những tên lửa này.

Chúng sẽ mang lại cho quân đội Đức lợi thế chiến lược, cho phép tấn công các trung tâm chỉ huy, căn cứ không quân, các đơn vị tên lửa, trung tâm hậu cần và những mục tiêu quan trọng khác nằm cách rất xa các tuyến đầu tiềm tàng.

Lập luận chính của Đức để biện minh cho việc tăng cường quân sự này tất nhiên là nhu cầu răn đe “mối đe dọa từ phương Đông”.

Chuyên gia Kornev cho rằng, việc Nga tuyên bố không có ý định tấn công NATO dường như không quan trọng; điều đó được sử dụng như một cái cớ để thúc đẩy chủ nghĩa quân sự. Về mặt kỹ thuật, từ lãnh thổ Đức, tên lửa Tomahawk chỉ có thể vươn tới một số khu vực của phần lãnh thổ châu Âu thuộc Nga, nhưng tham vọng của Berlin vượt xa hệ thống tên lửa này.

Sự quan tâm của Đức đối với tên lửa đã tăng tới mức Bundeswehr đang xem xét cả một số dự án khá khác thường, như tên lửa hành trình Flamingo và Bars của Ukraine, cũng như dự án tên lửa Anthem.

Berln cũng sẵn sàng sản xuất tên lửa Bars trên lãnh thổ nước này, nhưng chủ yếu phục vụ mục đích xuất khẩu.

Một dự án đáng chú ý khác là tên lửa hành trình tầm xa Anthem do công ty khởi nghiệp Covenant của Mỹ và Israel phát triển. Gần đây, Reuters đưa tin Đức quan tâm tới một loại tên lửa có tầm bắn trên 1.500 km và mang đầu đạn nặng hơn 200 kg. Đáng chú ý, Covenant sẵn sàng thiết lập dây chuyền sản xuất tên lửa Anthem tại Đức.

Điều này có thể đã thu hút sự quan tâm của các quan chức Bundeswehr, đặc biệt khi công suất sản xuất được cam kết lên tới 1.000 tên lửa mỗi năm. Nếu hợp đồng được triển khai, Đức sẽ sở hữu một hệ thống tên lửa đất đối đất của riêng mình.

Từ LORA đến ATACMS

Nhưng đó chưa phải tất cả. Bundeswehr cũng đang xem xét các dự án tên lửa khác.

Ngày 1/9, công ty Đức TKMS xác nhận tàu hộ vệ phòng không Type F127 sẽ có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo ngoài khí quyển. Chiếc đầu tiên trong số này dự kiến được bàn giao cho Hải quân Đức vào giữa những năm 2030.

Tàu sẽ được trang bị các tên lửa đánh chặn SM-2 Block IIIC và SM-6 Block I. Với chiều dài kỷ lục 178 m, rộng 24 m và lượng choán nước hơn 12.000 tấn, con tàu này sẽ có quy mô tương đương một tàu tuần dương. Vũ khí của tàu sẽ bao gồm 96 ống phóng thẳng đứng Mk 41 (VLS) dành cho các vũ khí đánh chặn tên lửa, cũng như tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Đức dự kiến đóng ít nhất 5 tàu loại này.

Đầu tháng 9, Hải quân Đức đã tiến hành các vụ phóng thử đầu tiên đối với tên lửa đạn đạo LORA (Long Range Attack) của Israel từ một tàu hộ vệ lớp F125.

Trong khi đó, Đức đang chuẩn bị bắt đầu sản xuất tên lửa đạn đạo ATACMS với sự hợp tác của tập đoàn Mỹ Lockheed Martin. Rheinmetall dự kiến nhận đơn hàng đầu tiên vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027, trong khi một bản ghi nhớ đã được ký để thiết lập cơ sở sản xuất tại nhà máy của tập đoàn ở Unterluess, Đức.

Đây sẽ là cơ sở đầu tiên sản xuất tên lửa ATACMS bên ngoài Mỹ. Hoạt động sản xuất dự kiến bắt đầu trong giai đoạn 2028-2029. Nhu cầu của châu Âu được ước tính ở mức 600-800 tên lửa.

Ngoài ra, Berlin còn đang thể hiện sự quan tâm tới các chương trình tên lửa của Thổ Nhĩ Kỳ. Các thông tin cho thấy Đức quan tâm tới những dự án siêu vượt âm của Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là tên lửa đạn đạo tầm xa Yildirimhan với tầm bắn lên tới 6.000 km.

Đức đang chuẩn bị cho điều gì?

Nhưng tại sao Đức lại thể hiện sự quan tâm lớn như vậy đối với tên lửa vào thời điểm hiện nay?

Theo chuyên gia Kornev, bên cạnh việc tăng cường hợp tác hạt nhân với Anh, trong giới hoạch định chính sách Đức vẫn tồn tại những ý tưởng về việc giảm phụ thuộc vào “chiếc ô hạt nhân” của Mỹ. Những người ủng hộ quan điểm này cho rằng châu Âu cần tăng khả năng tự bảo đảm an ninh trong bối cảnh môi trường chiến lược thay đổi.

Tác giả cho rằng các kế hoạch mở rộng năng lực tên lửa đang nhận được sự ủng hộ từ ngành công nghiệp quốc phòng và những lực lượng muốn Đức tăng cường vai trò quân sự.

Tuy nhiên, theo bài viết, vẫn còn những câu hỏi về khả năng duy trì nguồn tài chính cho một chương trình quân sự quy mô lớn như vậy trong dài hạn.

Và nếu Đức tiếp tục mở rộng kho tên lửa, vấn đề không chỉ nằm ở số lượng vũ khí được mua mà còn ở cách Berlin sử dụng năng lực tấn công tầm xa mới được xây dựng trong những năm tới.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu nguồn tài chính cạn kiệt? Hoặc tệ hơn - nếu “khẩu súng của Chekhov” này thực sự khai hỏa trong “màn tiếp theo”?