Tìm cách giải cứu 2 tàu hàng mắc kẹt ở Huế và Quảng Ngãi

Tàu hàng VTA NEPTUNE bị mắc cạn ngoài khu vực hàng hải Chân Mây (TP Huế)

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Sáng 12-11, tại hiện trường vụ tàu hàng VTA NEPTUNE bị mắc cạn ngoài khu vực hàng hải Chân Mây (TP Huế), sóng biển vẫn hoạt động mạnh, gió giật cấp 5, cấp 6 khiến con tàu bị đánh dạt sát bờ. Khu vực biển có con tàu mắc cạn được bao quanh bởi hai mỏm núi cao nhô dài ra mặt nước nằm sau một khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Ông Huỳnh Văn Toàn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây, cho biết, các lực lượng cứu nạn đang tìm cách tiếp cận tàu hàng bằng đường bộ để khảo sát thực tế. Họ chờ sóng gió giảm mới có thể triển khai các phương án tiếp cận tiếp theo.

Tuy nhiên, khu vực biển Chân Mây hiện gió mạnh, sóng lớn và biển động, các phương tiện cứu hộ chưa thể tiếp cận trực tiếp tàu. ​Các lực lượng sẽ kiểm tra xem có xảy ra sự cố tràn dầu hay không để có biện pháp ứng phó.

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 ngày 9-11, tàu VTA NEPTUNE bị sóng lớn đánh trôi dạt, mắc cạn cách phao số 0 luồng hàng hải Chân Mây khoảng 2,75 hải lý về phía Tây Nam. Tàu dài 150,52m, rộng 26m.

Thời điểm xảy ra sự cố, tàu không chở hàng, có 20 thuyền viên cùng 51,82 tấn dầu DO và 211,81 tấn dầu FO. Do gió to, sóng lớn, việc tiếp cận và triển khai phương án đưa tàu VTA NEPTUNE ra khỏi vị trí mắc cạn hiện chưa bảo đảm an toàn.

Sáng 12-11, ông Nguyễn Viết Thanh, Chủ tịch UBND phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, tàu hàng TONG CHENG 301 vẫn mắc cạn trên bãi cát ven biển Sa Huỳnh, vị trí nằm sâu vào bờ hơn so với thời điểm mới gặp nạn.

Theo ông Nguyễn Viết Thanh, địa phương đang phối hợp với công an, bộ đội biên phòng và các lực lượng chức năng triển khai phương án theo dõi, bảo vệ phương tiện, bảo đảm an ninh, an toàn tại khu vực tàu mắc cạn.

Qua kiểm tra ban đầu, chưa ghi nhận dấu hiệu hư hỏng, vỡ thân tàu hoặc tràn dầu. Thuyền trưởng cùng các thuyền viên vẫn duy trì liên lạc với cơ quan chức năng.

Trước đó, ngày 10-11, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi nhận thông tin từ Đồn Biên phòng Sa Huỳnh, tàu hàng TONG CHENG 301 (quốc tịch Panama) bị sóng lớn đánh dạt vào bờ biển thuộc tổ dân phố Vĩnh Tuy, phường Sa Huỳnh. Thời điểm mắc cạn, tàu cách khu vực bãi biển khoảng 150m, có nhiều đá ngầm.

Tàu TONG CHENG 301 hành trình không chở hàng từ khu vực Thị Vải – Phú Mỹ (TPHCM) đến Cảng quốc tế Mỹ Thủy (tỉnh Quảng Trị). Khi di chuyển qua vùng biển Sa Huỳnh, tàu gặp sóng to, gió lớn nên bị trôi dạt, mắc cạn.

Tàu có trọng tải toàn phần 8.571 DWT, dài 123m, rộng 18m. Trên tàu có 14 thuyền viên, thuyền trưởng RAO YIHUA. Theo bản khai chung khi rời khu vực Vũng Tàu, tàu mang theo khoảng 26 tấn dầu DO và 55 tấn dầu FO.

Nhận định ban đầu, do tàu không chở hàng, mạn nổi cao, gặp sóng lớn và gió mạnh nên bị đánh dạt vào bờ.

Hiện vùng biển Quảng Ngãi có gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 3-5m, trong mưa dông có thể cao trên 5m.