Ngày 19/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án lợi dụng yếu tố tâm linh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Đắk Lắk và một số địa phương trên cả nước.

Hai bị can bị khởi tố trong vụ án là Trương Minh Hoàng (32 tuổi) và vợ là Dương Kim Sang (33 tuổi), cùng trú tại phường Gia Định, TP Hồ Chí Minh.

Vợ chồng bị can Trương Minh Hoàng và Dương Kim Sang tại cơ quan công an.

Theo điều tra ban đầu, từ cuối năm 2025 đến nay, Sang sử dụng các tài khoản Facebook, TikTok mang tên “Sang Duong Shop” để tổ chức livestream. Tại đây, đối tượng dùng lời nói, hình ảnh mang yếu tố tâm linh, tung tin có khả năng dự đoán chính xác số đuôi kết quả xổ số 3 miền nhằm dụ dỗ người xem mua “lộc”.

Sau khi khách hàng đồng ý, các đối tượng yêu cầu chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng hoặc nhận hàng theo hình thức giao hàng thu tiền hộ.

Tuy nhiên, những con số được cung cấp đều không trúng thưởng. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã lừa đảo hàng nghìn người trên cả nước, chiếm đoạt số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị những ai là bị hại của Trương Minh Hoàng và Dương Kim Sang đến trình báo tại số 34 Hà Huy Tập, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.

Liên quan đến vụ án, ngày 13/10/2026, tại Hội nghị sơ kết công tác Công an quý III và 9 tháng đầu năm 2026, Công an tỉnh Đắk Lắk đã công bố quyết định khen thưởng đột xuất của Bộ Công an đối với ba đơn vị có thành tích xuất sắc trong quá trình phối hợp điều tra, đấu tranh, làm rõ đường dây lừa đảo bằng thủ đoạn lợi dụng yếu tố tâm linh.

Ba đơn vị được khen thưởng gồm Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk và Phòng 4, Cục A06, Bộ Công an.