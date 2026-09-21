Tìm bị hại vụ TikToker livestream bán sâm Lai Châu gắn mác Ngọc Linh

Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang điều tra vụ án “Lừa dối khách hàng” xảy ra năm 2026 tại Thanh Hóa và một số địa phương có liên quan, theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 805/QĐ-CSKT-Đ4 ngày 25/8/2026.

Quá trình điều tra xác định, bị can Lê Thị Thanh Hằng (SN 1992, trú xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa) và Lê Thanh Hậu (SN 1998, trú xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa) sử dụng các tài khoản mạng xã hội TikTok, Facebook như: “HẰNG LÊ Sâm Ngọc Linh”, “Hằng lép2”, “Thanh hậu sâm ngọc linh” và một số tài khoản khác để quảng cáo, tư vấn, kinh doanh các sản phẩm từ sâm.

Cơ quan điều tra đang thi hành quyết định khởi tố với Lê Thị Thanh Hằng

Theo kết quả điều tra bước đầu, Hằng và Hậu đặt mua sâm có hình thái tương đồng với Sâm Lai Châu, sau đó quảng cáo, tư vấn và cam kết với khách hàng đây là Sâm Ngọc Linh có nguồn gốc từ Kon Tum để bán nhằm thu lợi.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo tìm bị hại là những cá nhân đã mua sâm và các sản phẩm từ sâm của Lê Thị Thanh Hằng, Lê Thanh Hậu thông qua các tài khoản mạng xã hội do các đối tượng sử dụng để quảng cáo, tư vấn và bán sản phẩm. Cơ quan công an đề nghị, các cá nhân đã mua sản phẩm, có liên quan đến vụ án chủ động liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra để cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 25/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với Lê Thị Thanh Hằng về tội “Lừa dối khách hàng”.

Theo điều tra, năm 2023, Lê Thị Thanh Hằng bắt đầu tìm hiểu, kinh doanh các sản phẩm sâm Ngọc Linh có nguồn gốc từ Kon Tum. Tuy nhiên, do giá thành sản phẩm cao nên việc kinh doanh gặp khó khăn. Trong quá trình tham gia các nhóm mua bán sâm trên thị trường, Hằng nhận thấy sâm Lai Châu có đặc điểm, hình thái tương đồng với sâm Ngọc Linh nhưng giá thành thấp hơn.

Tang vật của vụ án. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Khoảng cuối năm 2023, Hằng liên hệ mua cây, củ sâm Lai Châu của N.Đ.Q (SN 1988, trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) để phục vụ việc kinh doanh. Mặc dù biết rõ số cây, củ sâm mua của N.Đ.Q là sâm Lai Châu, nhưng trong quá trình bán hàng, Lê Thị Thanh Hằng vẫn sử dụng tài khoản TikTok “Hằng Lê Sâm Ngọc Linh” để livestream giới thiệu, quảng cáo, chào bán sản phẩm.

Trong quá trình livestream, Hằng cố tình giới thiệu số sâm này là sâm Ngọc Linh chính gốc Kon Tum, đưa ra các thông tin không đúng về chủng loại, nguồn gốc sản phẩm nhằm tạo lòng tin với khách hàng. Tin vào những thông tin Hằng đưa ra, nhiều khách hàng nhầm tưởng sản phẩm là sâm Ngọc Linh thật và mua hàng.

Ngoài ra, Lê Thị Thanh Hằng còn đưa sâm Lai Châu cho em gái là Lê Thanh Hậu và hướng dẫn Hậu cách thức giới thiệu số sâm này là sâm Ngọc Linh chính gốc từ Kon Tum để bán cho khách hàng qua mạng xã hội.