Tìm bị hại vụ Phó Giám đốc ngân hàng chiếm đoạt 6,5 tỷ đồng

Vụ án được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố theo Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Vân, nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa.

Nguyễn Thị Vân thời điểm bị khởi tố

Theo kết quả điều tra được cơ quan công an thông báo, Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1987, trú tại số 02A-308 đường Dương Đình Nghệ, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, bị xác định đã lợi dụng danh nghĩa và chức vụ Phó Giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa để vận động người quen gửi tiền tiết kiệm với lãi suất cao.

Cơ quan điều tra cho rằng số tiền khách hàng giao không được hạch toán vào hệ thống của ngân hàng. Thay vào đó, Nguyễn Thị Vân lập sổ tiết kiệm, hợp đồng tiền gửi, đồng thời sử dụng chữ ký của Phó Giám đốc và con dấu của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa nhằm tạo sự tin tưởng rằng đây là các khoản tiền được gửi tại ngân hàng. Với thủ đoạn trên, Nguyễn Thị Vân bị cáo buộc đã chiếm đoạt số tiền 6,5 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, xác minh để làm rõ những người bị hại cũng như tổng số tiền liên quan đến hành vi bị cáo buộc của Nguyễn Thị Vân.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo đến các cá nhân, tổ chức từng giao dịch với Nguyễn Thị Vân dưới danh nghĩa, chức vụ Phó Giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa.

Các giao dịch được cơ quan điều tra đề nghị cung cấp thông tin gồm gửi tiền tiết kiệm, tiền gửi, vay, huy động vốn hoặc các hình thức giao dịch khác.

Những cá nhân, tổ chức có liên quan được đề nghị liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa để cung cấp thông tin, tài liệu và phối hợp làm việc theo quy định.

Nơi tiếp nhận thông tin, tài liệu là Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03), Công an tỉnh Thanh Hóa, địa chỉ số 15A Hạc Thành, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Điều tra viên thụ lý vụ án là ông Trần Đăng Nam, số điện thoại liên hệ: 0911.539.999.

Cơ quan điều tra đề nghị những người đã giao dịch với Nguyễn Thị Vân dưới danh nghĩa Phó Giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa chủ động cung cấp thông tin để phục vụ việc xác minh, giải quyết vụ án theo quy định pháp luật.