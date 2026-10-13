Tìm bị hại trong vụ lừa đảo 'suất ngoại giao' mua nhà giá rẻ

Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Tân Nhật Phát, có địa chỉ tại số 30, liền kề 8, Khu đô thị Văn Khê, phường Hà Đông, Hà Nội.

Liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hương (sinh năm 1985, trú tại xã Bình Minh, Hà Nội) và Phạm Hồng Phương (sinh năm 1988, trú tại chung cư Handiresco, số 31 Lê Văn Lương, phường Thanh Xuân, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Trong đó, quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Hồng Phương được ban hành ngày 8-9-2026.

Bị can liên quan vụ án. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phạm Thị Hương đã đưa ra thông tin gian dối về việc có quan hệ, có khả năng lấy được các “suất ngoại giao” tại một số dự án nhà ở như NHS Trung Văn, Ecohome, N01 Hà Đình và Handico Complex.

Đánh vào tâm lý muốn mua nhà với giá thấp hơn thị trường, Hương tìm kiếm những người có nhu cầu, thông qua nhân viên môi giới để tư vấn và ký “Phiếu tư vấn” có dấu treo của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Tân Nhật Phát.

Sau khi tạo được lòng tin, Hương hướng dẫn khách hàng chuyển tiền đặt cọc hoặc tiền chênh lệch trực tiếp vào tài khoản cá nhân của mình, sau đó chiếm đoạt số tiền đã nhận.

Để phục vụ công tác điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội và bảo đảm quyền lợi của những người liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại hoặc có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến Phạm Thị Hương, Phạm Hồng Phương và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Tân Nhật Phát chủ động liên hệ, cung cấp thông tin, tài liệu.

Người dân có thể liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội, địa chỉ số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội; hoặc trực tiếp liên hệ điều tra viên Đỗ Thái Dương, số điện thoại 0983.410.885, để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.