Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra từ khoảng tháng 5/2025 đến tháng 3/2026 tại Công ty TNHH Regency Vacation, có địa chỉ tại tầng 3, Chung cư Golden Palace, số 54 Lê Văn Lương, phường Yên Hòa, Hà Nội.

Công an TP Hà Nội thông tin, theo kết quả điều tra, trong thời gian hoạt động, Công ty TNHH Regency Vacation chủ yếu nhắm đến những khách hàng đã sở hữu hợp đồng hoặc thẻ kỳ nghỉ tại các công ty khác. Nhân viên công ty liên hệ, mời khách hàng đến trụ sở làm việc, đưa ra lời hứa hỗ trợ chuyển nhượng hợp đồng, thẻ kỳ nghỉ đang sở hữu với giá cao. Tuy nhiên, khi khách hàng đến làm việc, nhân viên công ty yêu cầu nộp trước nhiều khoản tiền với các lý do như đặt cọc, tiền bảo đảm, ứng thuế hoặc trở thành thành viên công ty để được hỗ trợ chuyển nhượng.

Sau khi nhận tiền, Công ty TNHH Regency Vacation hợp thức hóa các khoản tiền này thành hợp đồng, thẻ kỳ nghỉ du lịch do chính công ty cung cấp nhằm chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Cơ quan điều tra xác định, những thông tin do Công ty TNHH Regency Vacation và nhân viên tư vấn đưa ra đều không có thật. Công ty không sở hữu khu nghỉ dưỡng riêng, không hợp tác với bất kỳ cá nhân, tổ chức nào để cung cấp dịch vụ nghỉ dưỡng theo các hợp đồng đã ký với khách hàng.

Doanh nghiệp này cũng không thực hiện bất kỳ công việc nào nhằm triển khai thỏa thuận hỗ trợ khách hàng chuyển nhượng hợp đồng, thẻ kỳ nghỉ du lịch đã sở hữu tại các công ty khác như cam kết ban đầu.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị những người đã bị Công ty TNHH Regency Vacation sử dụng thủ đoạn nêu trên để chiếm đoạt tài sản liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, địa chỉ số 2 Tràng Thi, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, hoặc điều tra viên thụ lý vụ án qua số điện thoại 0973.650.389 để được giải quyết.